ملخص الحلقة 12.. مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

عرض مسلسل مسار إجبارى الحلقة 11 بطولة أحمد داش وعصام عمر أمس، وشهدت العديد من التطورات في أحداثها.

إذ شهدت الحلقة 11 من المسلسل الرمضاني مسار إجباري حصول دكتور صفوت عصام على البراءة في الحكم الصادر ضده بالإعدام في مقتل الطالبة حبيبة الكردي

مسلسل مسار إجباري تفاصيل الحلقة 11

في الوقت نفسه أثارت الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري العديد من التساؤلات والتي تحمل في طياتها الكثير من التعقيدات، يأتي أبرزها الوصول إلى إجابة السؤال من هو القاتل الحقيقي لحبيبة؟

كما شهدت أحداث الحلقة ١١ من مسلسل مسار إجباري إلقاء القبض على مسعد وهو المساعد الأول للمحامي الفاسد مجدي حشيش، وذلك لتورطه في قضية مقتل الطالبة حبيبة ورشوته خبير الطب الشرعي، فهو يواجه تهمة تزوير الأدلة الجنائية، وهو الأمر الذي جعل المحامي مجدي حشيش يوكل له محام آخر يعمل في مكتبه، وينصحه باتباع العديد من التعليمات.

التقى الدكتور صفوت الذي اتهم بمقتل حبيبة خلال الحلقة الحادية عشر من المسلسل أيضًا بعصام عمر وأحمد داش ومي الغيطي، وذلك لشكرهم على الوقوف بجانبه وإخراجه من السجن، بسبب تقديمهم دليل البراءة.

إلا أنه وخلال الجلسة يظهر بالصدفة كارت شركة الأدوية الفاسدة في محفظة الدكتور صفوت، ما جعل الأخوين يعيدان التفكير في القضية وتحديد علاقة صفوت بهذه الشركة، ثم تبدأ من جديد رحلة البحث في علاقته بمجدي حشيش والشركة والقاتل الحقيقي لحبيبة.

مواعيد وقنوات مسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 11 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على CBC دراما في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، ويعرض على قناة الحياة 11:15 مساء.

ويعرض المسلسل أيضًا على ON الساعة 10:30 مساء، وعلى قناة ON دراما في الساعة 7:30 مساء، كما يعرض كذلك على القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وبالتزامن مع ذلك يعرض على منصة Watch

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل “مسار إجباري” بطولة عدد من الفنانين على رأسهم أحمد داش وعصام عمر، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين الكبار مثل صابرين وبسمة، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي، ومسلسل مسار إجباري من إخراج نادين خان.

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