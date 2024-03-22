الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز وإعادة الحلقة 12

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تتباع أحداث مسلسل الحشاشين ، لليوم الثاني عشر علي التوالي، والذي يعد الإنتاج التاريخي الدرامي الأضخم للموسم الدرامي الرمضاني 2024 والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز الحلقة 12

 

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 12

 

ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

ملخص أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11

 

وشهدت الحلقة السابقة 11 من مسلسل الحشاشين، فشل محاولة الجيش السلجوقي الاستيلاء علي قلعة آلموت والقضاء علي حسن الصباح وأتباعه، رغم نجاح كتيبة من الجيش في اقتحام جزء من القلعة، وقبل أن يشعل قائد الجيش السلجوقي “برزق” النيران فيه لتلتهم بقية القلعة، يباغته حارس سجن الصباح والذي خان جنديته إلا أنه لم يستطع قتل قائده برزق، بل حياه مرددا “عاش قائد جيش السلطنة”.

كما شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، محاولة نورهان للهروب من أسرها بقلعة آلموت، قبل دقائق من اجتيازاها لباب الحرية، باب القلعة والذي كان يرقد بجواره خطيبها يحيي بعد أن أصيب بسهم في المعارك  وعلي بعد خطوات منها، إلا أن يد حارس القلعة يكممها ويعيدها لأسر العبودية مرة أخري.

 

أبطال مسلسل الحشاشين

 

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، الفنانة السورية سوزان نجم الدين في دور “ألينار”، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

 

قصة مسلسل الحشاشين

 

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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