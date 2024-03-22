مسلسل الحشاشين من مضحك السلطان للخليفة العباسى.. عمليات أتباع "الصباح" الإنتحارية

عرضت خلال الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين، عمليات القتل والاغتيال التي قام بها أتباع دعوة حسن الصباح المعروفين باسم “الحشاشين”، منها قتل مؤذن أصفهان الشيخ سعيد، ومضحك السلطان ملك شاه، وحارس نظام الملك الطوسي.

معايير اختيار حسن الصباح لأتباعه

في كتابه “حركة الحشاشين.. تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي”، يرصد دكتور محمد عثمان الخشت معايير حسن الصباح في اختياره لأتباعه وأتباع دعوته، خاصة من سكان الأماكن النائية البعيدة عن مركز الحكم في أصفهان.

ويذهب “الخشت” إلي: "استطاع حسن الصباح بما أوتي من علم بالدين والفلسفة وبما رزق من موهبة عسكرية أن يبث في عقول أتباعه العقائد التي تدفعهم دفعا إلي الإقدام بشجاعة علي الموت، كما تمكن من ابتكار تنظيم محكم الأركان يستطيع أعضاؤه القيام بالعمليات الإنتحارية التي كان يدبرها الصباح بذكاء وحنكة بالغتين.

وقد أسفرت هذه العمليات عن زرع الرعب والإرهاب خلال مدة قصيرة في أوصال الدولة السجوقية وبلاط الخلافة العباسية الخصمين الرئيسيين لحركة الحشاشين.

زيد بن سيحون يقتل الشيخ سعيد

رصدها مسلسل الحشاشين كيف اختار الصباح أتباعه؟

وخلال الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين، رأينا كيف نجح حسن الصباح خلال جولاته بين القري والأماكن البعيدة عن أصفهان في الجبال، في تجنيد وضم العشرات من سكان هذه المناطق لدعوته، بل واستغلهم في نشر هذه الدعوة وتعاليمها.

وفي هذا الصدد يمضي “الخشت” في حديثه مشيرا إلي: "وتظهر براعة حسن الصباح منذ اللحظة الأولي التي يختار فيها الفدائيين، حيث يعمد إلي أهل المناطق الجبلية والصحاري الذين يتميزون بالصلابة والقوة، ونشأوا علي النفرة من السلطات السنية، فكان يصطفي منهم الشبان، ويتعهدهم بالتربية والتثقيف الفكري الذي ينمي روح الانتحار في سبيل دعوته، ويدربهم علي وسائل الهجوم، واستخدام الخناجر، والقدرة علي التخفي وتقمص الشخصيات المختلفة حسب مقتضي الحال، كما يعلمهم لغات مختلفة، حتي يمكنهم الظهور بشخصيات أجنبية عن المنطقة التي يقومون فيها بأداء الواجبات المكلفين بها.

ظهرت في مسلسل الحشاشين.. أساليب تخفي أتباع الصباح

وعن مراحل تدريب وتكوين عقيدة أتباع حسن الصباح وغرس منهجه في عقوله، والذي رصدته أيضا أحداث مسلسل الحشاشين، يضيف “الخشت”: "وعندما يتم تكوينهم ــ أتباع الصباح ــ وإعدادهم، فإنه كان يشرح لهم خطة العملية التي عليهم تنفيذها، وكانت هذه الخطة تهدف إلي اغتيال الشخصية المستهدفة في مكان عام وبمرأي من الجماهير (كما شاهدنا في قتل مضحك السلطان ملك شاه) مثل الجامع الكبير وفي يوم الجمعة، أو في موكب عظيم وسط الحرس والجنود، أو في السوق، أو في مقر الحكم (كما رأينا في مشهد قتل حارس الوزير نظام الملك علي باب قصره علي يد أحد أتباع الصباح والذي تخفي في زي سقاء).

أما عن وسائل تخفي أعضاء حركة الحشاشين فيقول “الخشت”: "كتنوا يتخفون أحيانا في ملابس النساء (وهو ما شاهدناه في الحلقة الثانية من مسلسل الحشاشين، عندما تخفي زيد بن سيحون تابع الصباح في ملابس جارية بعد قتله للشيخ سعيد مؤذن مدينة أصفهان) وأحيانا أخري في ملابس الجنود، ولكن كان الأغلب يتخفون في زي المتصوفة والدراويش حيث لا يتوقع الحرس منهم شرا أو أذي.

الصباح يعطي الأمر بقتل الشيخ سعيد.

ويلفت “الخشت إلي: ”وتظهر بعض الحوادث أن منهم من كان يدخل في خدمة الضحية حتي تثق فيه، ثم ينتظر الفرصة المناسبة للإجهاز عليه" وهو ما أظهره مسلسل الحشاشين أيضا عندما قدم زيد بن سيحون نفسه للشيخ سعيد علي أنه رجل مسكين يود أن يساعده ويخدمه هو وزوجته خاصة في غياب ابنهما “يحيي” خلال تدريباته في الجيش.

قتل حارس الوزير الطوسي

ويشدد “الخشت" علي: “من واقع الاستعراض التاريخي نتبين أن الشخصيات المستهدفة بالاغتيال كانت هي تلك التي تتربع علي قمة المجتمع السياسي والعسكري والعلمي، فقد أمكنهم اغتيال عدد من الخلفاء، مثل الخليفة العباسي المسترشد بالله، ومن بعد الخليفة الراشد، كما اغتالوا الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله. واغتالوا عددا موفورا من القواد العسكريين والأمراء والسلاطين والوزراء. ولم يتورعوا عن توجيه خناجرهم المسمومة إلي صدور العلماء والمفكرين والقضاة الذين كانوا يعارضون دعوتهم، كما كانوا يغتالون كل من تسول له نفسه الارتداد عن دعوتهم بعد الدخول فيها، وكذلك بعض أصحاب القلاع الذين يرفضون تسليمها أو بيعها لهم.” وهو أيضا ما رصدته الحلقة 9 من مسلسل الحشاشين، عندما قتل حسن الصباح وأتباعه الأمير الديلمي “مهدي” مالك وصاحب قلعة آلموت عندما رفض بيعها للصباح.

قتل مضحك الملك

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

وتعرض الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد عرضها الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض وإعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 11

ويعاد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 11 علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.