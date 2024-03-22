كريم عبد العزيز و"الحشاشين" يتصدران ترند "X" فى أحداث معركة الليل

مسلسل الحشاشين

تصدر النجم كريم عبد العزيز ومسلسل الحشاشين ترند X، بعد عرض الحلقة 11، وما شهدته من ملحمة تاريخية بين الحشاشين بقيادة حسن الصباح وجيش السلاجقة، على أبواب قلعة الموت، وانتهاءها بهزيمة جيش الخلافة الإسلامية لأول مرة أمام أتباع الصباح فى معركة الليل.

مسلسل الحشاشين يتصدر ترند x

مسلسل الحشاشين الحلقة 11

مع أحداث مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز" الحلقة 11، تتحق نبوءة حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين، التي بشر بها أتباعه بالنصر القريب والساحق على جيش السلاجقة، وفشل الحصار المفروض عليهم، في معركة الليل.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين أمطر أتباع الصباح قوات جيش السلاجقة بوابل من كرات اللهب ليلًا، لتشتعل المعسكرات فجأة، وفي تلك الأثناء تتحرك فرق الملثمين بالسيوف والخناجر من أعلى القلعة نحو معسكرات السلاجقة مستغلين حالة الارتباك وعنصر المفاجأة، ويستمر القتال حتى الصباح، ليعلن معه أول هزيمة لجيش المسلمين على يد حسن الصباح وأعوانه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.