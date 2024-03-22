الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

كريم عبد العزيز و"الحشاشين" يتصدران ترند "X" فى أحداث معركة الليل

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تصدر النجم كريم عبد العزيز ومسلسل الحشاشين ترند X، بعد عرض الحلقة 11، وما شهدته من ملحمة تاريخية بين الحشاشين بقيادة حسن الصباح وجيش السلاجقة، على أبواب قلعة الموت، وانتهاءها بهزيمة جيش الخلافة الإسلامية لأول مرة أمام أتباع الصباح فى معركة الليل.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏حجاب‏‏ و‏نص‏‏
مسلسل الحشاشين يتصدر ترند x

مسلسل الحشاشين الحلقة 11

 مع أحداث مسلسل الحشاشين لـ "كريم عبدالعزيز" الحلقة 11،  تتحق نبوءة حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين، التي بشر بها أتباعه بالنصر القريب والساحق على جيش السلاجقة، وفشل الحصار المفروض عليهم، في معركة الليل.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين أمطر أتباع الصباح قوات جيش السلاجقة بوابل من كرات اللهب ليلًا، لتشتعل المعسكرات فجأة، وفي تلك الأثناء تتحرك فرق الملثمين بالسيوف والخناجر من أعلى القلعة نحو معسكرات السلاجقة مستغلين حالة الارتباك وعنصر المفاجأة، ويستمر القتال حتى الصباح، ليعلن معه أول هزيمة لجيش المسلمين على يد حسن الصباح وأعوانه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة الحادية عشر من الحشاشين الحشاشين الحلقة الحادية عشر الحشاشين الحلقة 11 الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين الحلقة الحادية عشر من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. كيف رد "حسن الصباح" على اقتحام السلاجقة للقلعة؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. القدر يجمع يحيى بحبيبته على أبواب قلعة آلموت

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

مصدر حكومى يكشف حجم الزيادة فى "التذاكر" بعد تحريك أسعار البنزين والسولار

عاجل.. الحكومة تكشف أسباب تحريك سعر البنزين

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتي في احد المناطق الشعبيه

صلاه التراويح من الجامع الازهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس