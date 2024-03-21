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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. القدر يجمع يحيى بحبيبته على أبواب قلعة آلموت

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 11

على بعد خطوات معدودة، وقفت نورهان إحدى جوارى قلعة آلموت، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 11، بمقربة من حبيبها يحي ابن مؤذن أصفهان الذى قتله أتباع حسن الصباح، دون أن يشعر أيًا منهما بوجود الآخر، فينما تتسلل نورهان إلى خارج أبواب القلعة محاولة الهروب، يقع حبيبها المقاتل فى صفوف جيش السلاجقة فى قبضة الحشاشين أثناء محاوته اقتحام القلعة، مصابًا بجروح غائرة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 11

لم يمهل القدر “نورهان” بعضًا من الوقت لتكتشف وجود حبيبها على أبواب قلعة آلموت، خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، بعدما أحبط حراس القلعة خطة هروبها، بعدما حاولت استغلال القتال الدائر فى محيط القلعة وانشغال الجميع لتغافلهم جميعًا رغبة فى الهروب والعودة إلى بلادها وحبيبها.

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مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 10 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتناول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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