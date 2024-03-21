الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "كامل العدد+1" الحلقة 11.. عمرو يوسف يعيد إسعاد يونس للتمثيل من جديد

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1،  تواصل الفنان عمرو يوسف مع «حياة» إسعاد يونس، وعرض عليها دورا فنيا في فيلم سينمائي تجسد خلاله دور والدته، ولكنها رفضت في البداية بحجة عدم وجود وقت.

كامل العدد 

أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1

ويعود المشهد من جديد بظهور زوجها الذي يلح عليها أن توافق على ذلك ويعتبر ذلك ضمن وصيته التى أبلغها بها لتتجدد الفرحة من جديد فى وجه حياة بعودتها للتمثيل مره آخري عقب سنوات من الغياب.

كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11 

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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