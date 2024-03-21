مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. "شريف" يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الأهلي

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11.. شهدت عودة شريف (حمزة دياب) ابن ليلى (دينا الشربيني) إلى تدريبات الأهلي بعد فترة من تعرضه للإصابة، وسط احتفال زملائه بتعافيه، حيث احتضنه مدربه ورفاقه في الفريق.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

احتفلت «إنجي» التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية، بخطوتها على كريم الذي يؤدي دوره الفنان «صدقى صخر» في أحد الأماكن الخاصة بالسهرات الليلية وسط حضور العائلة.

وشهد حفل الخطوبة الذي تخلل مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر، أجواء من البهجة والفرح، حيث فاجئ كريم إنجي بالشبكة دون أن تختارها، مؤكدا لها أن ذوقه لا شك فيه وبالتأكيد سيعجبها.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 11

قرر شريف بعد إصابته، الاتجاه للمشروبات كحولية لينسى ما حدث له، وعندما يعرف والده يحاول توبيخه ولومه ثم يتحدث معه بهدوء، بأن هذا ليس مبرر وعليه ألا ييأس.

مسلسل كامل العدد+1 الحلقة 11

تواصل الفنان عمرو يوسف مع «حياة» إسعاد يونس، وعرض عليها دورا فنيا في فيلم سينمائي وأن تجسد دور أمه، ولكنها رفضت بحجة عدم وجود وقت، ولكن يطلب منها زوجها أن توافق على ذلك.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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