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الثقافة

مسلسل كامل العدد +1 ملخص الحلقة 10.. عيد ميلاد ومفاجأة ومواجهة حاسمة

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1، في موسم مسلسلات رمضان 2024 أحداث مليئة بالفرح، فمن عيد ميلاد التؤام حسن وحسين أبناء ليلى، إلى مفاجأة خطبة كريم لإنجي، ومواجهة دينا الشربيني، لـ "ملك" الطبيبة المساعدة لدكتور أحمد مختار في العيادة.

مسلسل كامل العدد +1 ملخص الحلقة 10

ونستعرض في السطور التالية ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد تفاصيل أحداث الحلقة 10

بدأت أحداث الحلقة العاشرة لـ مسلسل كامل العدد +1، بالتحضير لعيد ميلاد حسن وحسين أبناء ليلي، وزوجها الراحل "عمر" الذي كان يجسده الفنان (مصطفى درويش) وهو الغائب الحاضر بالمسلسل.

وخلال أحداث عيد ميلاد، التوأم حسن وحسين، ظهرت لأول مرة "ملك" بين أسرة أحمد مختار وليلي، بعدما وافقت على دعوة "حياة" التي تؤدي دورها (إسعاد يونس)، على حضوره لحفل عيد ميلاد الأطفال التؤام.

وحينها تقابلت أيضا "ملك" مع دينا الشربيني، لأول مرة، ظهرت الغيرة على ملامح دينا الشربيني، فحاولت لفت انتباه ملك إلى أنها "تحب زوجها أحمد جدًا"، ولا شئ يفرقهما هي وأحمد وأبنائهما.

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مسلسل كامل العدد الحلقة 10.. ماذا حدث في أول مواجهة بين دينا الشربيني وملك؟

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. إسعاد يونس تدعو ملك لحضور عيد ميلاد حسن وحسين

مفاجأة “كريم” لـ “إنجي” في مسلسل كامل العدد +1

مفاجأة “كريم” لـ “إنجي” في مسلسل كامل العدد +1

وخلال الحفل، خطط "كريم" لمفاجأة لـ "إنجي" في حفل ميلاد توأم ليلى، وفاجأ "كريم" الذي يقوم بأداء دوره صدقي صخر، "إنجي" وهي جيهان الشماشرجي، في مسلسل مسلسل كامل العدد +1، واستغل "كريم" الحفل وقدم فقرته التي سماها "فقرة الساحرة"، فرفع نقود في يديه، وحاول أن يخفيه، مع دهشة الأطفال، ثم اقترب من إنجي، وأظهر الخاتم في يديه، وجثا على ركبتيه وقدم لـ جيهان الشماشرجي خاتم الخطبة، قائلًا لها: تتجوزني.

فطارت جيهان الشماشيرجي، من الفرحة، وأجابته: أيوة أتجوزك، وسط تصفيق الحضور وفرحة أسرة أحمد وليلى والأطفال.

ما الذي تخطط إليه "ملك" في مسلسل كامل العدد +1؟

على الجانب الآخر، مازالت "ملك" تخطط لإيقاع أحمد مختار في شباك حبها، على الرغم من معرفتها بأسرته وزوجته، وخلال حفل عيد الميلاد، التقطت ليلى مع أحمد صورة تذكارية في عيد ميلاد التؤام حسن وحسين، وظلت طوال الحفل معجبة بهذه الصورة التي ظهرت على هاتفها الشخصي.

وحاولت جيهان الشماشرجي، من تنبيه "دينا الشربيني" من عدم الانسياق إلى "كلام الحموات" وإنه لا يوجد شئ بين "ملك" وزوجها الدكتور أحمد، وهو ما ستظهره أحداث المسلسل اللاحقة.

أما "فريدة" وصديقها "سيف" فيخططان إلى الارتباط، بعد رفض والد "فريدة، أن يتقابلا في أي مكان، وهو شئ أغضب "سيف" وجعله يفكر في الحديث مع والدها، للتقدم لطلب يدها رسميًا، والتخطيط للزواج بعد عمله، وانتهاء فريدة من دراستها.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يتابع الكثير من المشاهدين مسلسل كامل العدد +1، عبر شاشة التلفزيون، حيث يُعرض المسلسل، خلال الأوقات التالية:

يعرض  مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1.. إزاي تفاجئ حبيبتك بالبروبوزال المصري على طريقة "كريم"

مسلسل كامل العدد الحلقة 10.. ماذا حدث في أول مواجهة بين دينا الشربيني وملك؟

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني

مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 10.. إسعاد يونس في ورطة داخل عيادة ابنها

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث  مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، داخل أسرة أحمد مختار وليلي، حيث أطفالهما “لمة العائلة” التي تحرص عليها الأسر المصرية، ومع الأحداث يقع الأبناء في الكثير من المشكلات التي تسعى الشربين وشريف سلامة لحلها.

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يشتهر مسلسل كامل العدد +1، بطاله الكبار وأيضًا الأطفال والشباب، والمسلسل من كتابة وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

أما النجوم والنجمات هم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، وغيرهم.

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موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني

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