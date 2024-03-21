الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

عيد الأم من مسلسل "كامل العدد +1".. تربية مختلفة عبر مراحل العمر

تجسد عيد الأم في العديد من اللقطات في مسلسل كامل العدد +1  حيث تنوعت الأدوار التى تم تقديمها حول الأم ودورها في الأسرة حيث تناول المسلسل الأم صاحبة العادات والتقاليد القديمة والأم التي تربي أطفالا وفق الأساليب الحديثة في التربية.

عيد الأم من مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1 قدم عددًا من الأمهات مع مختلف الأجيال وطريقة تعامل وتفكير كل منهن مع الأولاد وأزماتهم ومشاكلهم فقد قدم التربية الحديثة في دور "ليلى"- دينا الشربيني الأم صغيرة السن المتفائلة مع أطفالها في مختلف أعمارهم، وكذلك التربية القديمة وتمثلت في دور حياة والتي جسدتها الفنانة “إسعاد يونس” والتي قامت بدور الجدة والأم للأب الحاضنة بشكل دائم لعائلة ابنها.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1

شهدت أحداث الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1، أول مواجهة بين ليلى (دينا الشربيني)، زوجة أحمد مختار (شريف سلامة) و"ملك" الطبيبة المساعدة لدكتور أحمد في العيادة.. فكيف تقابلا وماذا حدث؟

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10 

وافقت "ملك" على دعوة "حياة" التي تؤدي دورها (إسعاد يونس)، على حضوره لحفل عيد ميلاد الأطفال التوأم حسن وحسين أبناء دينا الشربيني وزوجها الراحل "عمر" وهو الفنان الراحل مصطفى درويش.

أول مواجهة بين دينا الشربيني و"ملك"

وحينما تقابلت "ملك" مع دينا الشربيني، دبت الغيرة في قلب الشربيني، فحاولت لفت انتباه ملك إلى أنه "تحب زوجها أحمد جدًا"، كما لاحظت ارتداء ملك لشابو يشبه التي ترتديه "الشربيني".

أول مواجهة بين دينا الشربيني و"ملك" في مسلسل كامل العدد +1

ليس هذا فقط، ولكن غضب الشربيني جعلها، تسكب العصير على ملابس "ملك" في لحظة انفعالية، مما جعل الحاضرين في عيد الميلاد يتبهون إلى ردة فعل دينا الشربيني.

على الجانب الآخر، تشعر "ملك" بإعجابها الشديد بـ أحمد مختار، حيث التقطت معه صورة تذكارية في عيد ميلاد التؤان حسن وحسين، وظلت طوال الحفل معجبة بهذه الصورة التي ظهرت على هاتفها الشخصي.

وحاولت جيهان الشماشرجي، من تنبيه "دينا الشربيني" من عدم الانسياق إلى "كلام الحموات" وإنه لا يوجد شئ بين "ملك" وزوجها الدكتور أحمد، وهو ما ستظهره أحداث المسلسل اللاحقة.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة مسلسل كامل العدد +1 ومشاهدة الحلقة 11 القادمة من المسلسل، حيث يعرض في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة  11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11 

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة احمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

مسلسل كامل العدد +1 ملخص الحلقة 10.. عيد ميلاد ومفاجأة ومواجهة حاسمة

مسلسل كامل العدد +1.. إزاي تفاجئ حبيبتك بالبروبوزال المصري على طريقة "كريم"

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 موعد عرض كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 1 قصة مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني دينا الشربيني قنوات عرض كامل العدد 1 قنوات عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد مسلسل كامل العدد 1 الحلقة الحادي عشر من كامل العدد 1 كامل العدد 1 الحلقة11 كامل العدد 1 الحلقة11 الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد 1 الحلقة الحادي عشر من مسلسل كامل العدد 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر عيد الأم 21 مارس عيد الأم

مواد متعلقة

مسلسل كامل العدد الحلقة 10.. ماذا حدث في أول مواجهة بين دينا الشربيني وملك؟

موعد إعادة الحلقة 10 من مسلسل كامل العدد +1 لـ دينا الشربيني

مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 10.. إسعاد يونس في ورطة داخل عيادة ابنها

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. كريم يفاجئ إنجي خلال حفل ميلاد توأم ليلى

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. إسعاد يونس تدعو ملك لحضور عيد ميلاد حسن وحسين

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. مشادة كلامية بين جيهان الشماشرجي وآية سماحة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. أول عيد ميلاد لتوأم الراحل مصطفى درويش

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 10.. دينا الشربيني تظهر علاقتها الجيدة مع زوجها أمام ملك

الأكثر قراءة

عاجل.. حرب غزة.. إلغاء اجتماعى مجلس الحرب والمجلس الوزارى المصغر بشكل مفاجئ

عاجل|موعد انخفاض الأسعار واستقرارها نهائيًا في السوق المصري

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

ضبط 4 تجار عملة يغسلون 60 مليون جنيه

عاجل.. اقتصاديون لـ"الدستور": توقعات بثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

صور

الرئيس السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة