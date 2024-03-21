الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1.. خالد كمال يحاول التقرب من بدرة

أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1 شهدت محاولات خالد كمال للتقرب من بدرة عن طريق استغلال وجود ابنه في المدرسة وذهب خالد، إلى مدرسة ابنه وحاول أخذ ميعاد من بدرة وخرجا لتناول الطعام سويا بأحد المطاعم، وظهرت علامات الإعجاب بينهما، وتحدث عن تفاصيل علاقته بطليقته وأولاده.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11

كما شهدت أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الحادية عشر، محاولات للتقرب بين ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وأحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة.

كما شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1 المذاع على قناة on شهدت عودة شريف (حمزة دياب) ابن ليلى (دينا الشربيني) إلى تدريبات الأهلي بعد فترة من إصابته وسط احتفال زملاؤه به لتعافيه من الإصابة، واحتضنه مدربه ورفاقه في فريق الأهلي وظهرت عليه ملامح السعادة لعودته للتدريبات من جديد.

احتفلت “إنجي” التي تؤدي دورها الفنانة جيهان الشماشرجي، في مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية، بخطوتها على كريم الذي يؤدي دوره الفنان “صدقي صخر” في أحد الأماكن الخاصة بالسهرات الليلية وسط حضور العائلة.

وشهد حفل الخطوبة الذي تخلل مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر، أجواء من البهجة والفرح، حيث فاجئ كريم إنجي بالشبكة دون أن تختارها، مؤكدا لها أن ذوقه لا شك فيه وبالتأكيد سيعجبها.

ملخص مسلسل كامل العدد+1 الحلقة الحادية عشر

وعلى هامش الخطوبة، قرر شريف بعد إصابته إصابة تستدعي التدخل الجراحي وغيابه عن اللعب للأهلي لمدة 6 أشهر، أن يتناول مشروبات كحولية حتى ينسى ما حدث له، وعندما يعرف والده يحاول توبيخه ولومه ثم يتحدث معه بهدوء، بأن هذا ليس مبرر وعليه ألا ييأس.

وفي نهاية الحلقة الحادية عشر من مسلسل كامل العدد+1 تواصل الفنان عمرو يوسف مع “حياة” إسعاد يونس، وعرض عليها دورا فنيا في فيلم سينمائي وأن تجسد دور أمه، ولكنها رفضت بحجة عدم وجود وقت، ولكن يطلب منها زوجها أن توافق على ذلك.

مسلسل كامل العدد لـ"دينا الشربيني" أحداث الحلقة 11

ولكن عادت إصابة شريف من جديد خلال التدريبات وطلب منه المدرب التوقف عن التدريب والراحة.

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة أحمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

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