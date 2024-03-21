مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. أول هزيمة لـ"جيش المسلمين" على يد الصباح وأعوانه

مسلسلات رمضان 2024..

تتحقق مع أحداث مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " الحلقة 11، نبوءة حسن الصباح قائد طائفة الحشاشين، التي بشر بها أتباعه بالنصر القريب والساحق على جيش السلاجقة، وفشل الحصار المفروض عليهم، في معركة الليل.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 11

رسم الصباح خطة هجوم استباقية ضد معسكرات جيش الدولة السلجوقية الواقعة بالقرب من قلعة آلموت، في حديثه لأتباعه: “من سماء القلعة تطير أسهم جهنم على جيش الظالمين، ومن باب القلعة الخفي يتحرك حراس جيش المؤمنين في وقت الغفلة، ومن الأطراف البعيدة يأتي المدد على يد باقي المؤمنين”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين الحلقة 11

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين أمطر أتباع الصباح قوات جيش السلاجقة بوابل من كرات اللهب ليلًا، لتشتعل المعسكرات فجأة، وفي تلك الأثناء تتحرك فرق الملثمين بالسيوف والخناجر من أعلى القلعة نحو معسكرات السلاجقة مستغلين حالة الارتباك وعنصر المفاجأة، ويستمر القتال حتى الصباح، ليعلن معه أول هزيمة لجيش المسلمين على يد حسن الصباح وأعوانه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.