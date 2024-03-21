مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 11.. تيمور يرفض السفر إلى أمريكا مع فاتن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 كان ضيوف الشرف فيها الفنان عمرو يوسف والفنان خالد كمال حيث شهدت بداية الحلقة حالة مؤثرة لتيمور الذي تفاجأ أن فاتن زوجته قررت السفر إلى أمريكا ولكنه رفض السفر معها.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 موعد عرض الحلقة 11

يتشوق الكثير من المشاهدين إلى متابعة مسلسل كامل العدد +1 ومشاهدة الحلقة 11 القادمة من المسلسل، حيث يعرض في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

حلقة الإعادة لـ مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 11 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

يمكنك مشاهدة حلقة الإعادة من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد +1 قنوات عرض الحلقة الـ 11

يعرض مسلسل كامل العدد +1، على قنوات ON في تمام الساعة 7:30 مساء، وقناة قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 مساءً.

كامل العدد

قصة مسلسل كامل العدد +1

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وهو من المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، حيث تبدأ مشكلات أسرة أحمد مختار وليلي، وتبدأ الأسرة في معالجتها، ومع التجمع العائلي المستمر تقع أحداث ممتعة تخطف قلوب المشاهدين وتجعلهم يشعرون بـ "لمة العائلة".

كامل العدد

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

مسلسل كامل العدد