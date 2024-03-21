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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 11.. كيف رد "حسن الصباح" على اقتحام السلاجقة للقلعة؟

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 11

تتصاعد الأحداث خلال الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز"، بتحقيق حسن الصباح وأعوانه انتصار ثمين أمام جيش السلاجقة فى معركة الليل، على أبواب قلعة آلموت، ووقوع مجموعة من جنود السلاجقة فى قبضة أتباع الصباح أثناء محاولتهم اقتحام القلعة ثأرًا لاستشهاد زملائهم.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 11

كعادته، خالف حسن الصباح كل توقعات أتباعه بعدما أمرهم بإطلاق سراح الرهائن من جند السلاجقة، وأصدر تعليماته بمصادرة خيولهم وأسلحتهم وتركهم يغادرون القلعة سالمين، وأمام دهشة تابعيه، برر “الصباح” قراره بقوله: دول هيكونوا دعاتنا فى كل مكان يروحوه، دول اللى شافوا بيعونهم أعظم جيوش الأرض بيتهزم على يد مختارين الدعوة، سيبوهم يبشروا بدعوتنا.

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مسلسل الحشاشين 

تتابع أحداث الحلقة 11 من مسلسل الحشاشين، ويدخل زيد بن سيحون الذراع اليمنى لـ"حسن الصباح"، قبل فتك الحشاشين بجنود السلاحقة المتسللين إلى داخل القلعة، ليخبرهم بتعليمات الصباح: سيبوهم عايشين، دى أوامر سيدنا، افتكروا انكم دخلتوا قلعتنا ناوين على الشر، بس احنا سامحناكم.

مسلسل الحشاشين

 

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 12 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

قصة مسلسل الحشاشين

تتاول قصة مسلسل الحشاشين رحلة تأسيس دولة الحشاشين بقيادة حسن الصباح في أقاصي بلاد فارس، وما قامت عليه من عقيدة فاسدة اعتمدت على أفكار مضللة ومتطرفة في جذب الأتباع من الشباب، واستغلالهم فى تنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات تاريخية خلال القرن الحادي عشر الميلادي.

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

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ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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