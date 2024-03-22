مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. مراد مكرم يوبخ مريم أشرف زكي

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا احداث هامة وذلك مع اقتراب انتهاء عرض المسلسل والذي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة والمعروض عبر قناة cbc الفضائية.

مسلسلات رمضان 2024

وتألقت الفنانة مريم أشرف زكي في الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي والتي تجسد دور “حلا” وشهدت الحلقة عدد من المشاهد الهامة لها أهمها مشهد مواجهة “نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا والتي اختطفتها انتقاما من والدها الذي يجسد دوره مراد مكرم، ووالدتها التي تجسد دورها النجمة روجينا.

وعقب تبرئة “حلا" لـ"نصرة" في قضية أختطافها قام والدها “سراج” الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، و"شاهيناز" التي تجسد دور والدتها وتجسدها الفنانة مي سليم بتوبيخها بسبب تبرأة نصرة والذي تجمع بينهم خصومة شديدة منذ الحلقات الأولى.

وقالت “حلا” إنها فعلت ذلك لأن نصر ظلمت منهم كثيرا وأنها علمت كل ما فعلوه بنصرة ودخولها السجن ظلما في قضية قتل جدها الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير في مواجهة شرسة تألقت فيها أبنة نقيب الفنانين أشرف زكي في تجاربها التمثيلية الأولي.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.



أبطال وصناع مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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