مسلسل سر إلهي الحلقة 12.. مراد مكرم يوثق دليل قتل مي سليم لمحاميها

مسلسلات رمضان 2024..

انتهت الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا بمشهد مثير يزيد من جرعة التشويق والإثارة التي تشهدها الحلقات المقبلة والمعروضة عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

وانتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بمشهد مشاهدة “سراج” الذي يجسد دورها الفنان مراد مكرم لفيديو قيام “شاهيناز” التي تجسد دورها الفنانة مي سليم بقتل “عزيز” الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة بعدما وضع كاميرا تصوير في المكان المتواجد فيه.

ويعد هذا الفيديو بمثابة دليل قوي على قتل “شاهيناز” لـ"عزيز" مع سبق الإصرار والترصد لتزيد وذلك بعد المكيدة التي فعلها لها لتزيد جرعة التشويق والإثارة حول ماذا سوف يفعل سراج بفيديو قتل عزيز، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.



يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل “سر إلهي” بطولة النجمة روجينا ينتمي لنوعية المسلسلات ذات ال15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA

البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.



قصة وأحداث مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.

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