السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 12.. خطة شيطانية لتجنيد أتباع حسن الصباح بالحشيش وحور العين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

اعتمد حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 12، على خطة شيطانية لتجنيد أتباعه، وإيهامهم بمعقدات مضللة، تجعلهم يختارون طواعيةً تنفيذ الأوامر دون تردد حتى وإن كان الثمن هو أرواحهم،  لم لا فهو صاحب مفتاح الجنة كما يلقب نفسه، وإطاعة أوامره هى الطريق إلى الجنة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 12

يطلق على هؤلاء الذين يجندهم “حسن الصباح” لتفيذ عملياته، المختارين، ومن بينهم شاب يدعى “سعد”، الذى وقع عليه الاختيار من قبل زيد ابن سيحون الذراع اليمنى لقائد الحشاشين، لتنفيذ مهمة قتل وزير الدولة السلجوقية أبو على الطوسى، وفى سبيل اقناع الشاب المختار بأداء تلك المهمة، والتى حتمًا ستكلفه حياته، لجأ الصباح إلى خطته لغسل مخ أتباعه.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 12

وتستعرض أحداث الحلقة 12 من مسلسل الحشاشين، تفاصيل إبلاغ الشاب بالمهمة المكلف بها، وكيفية إقناعه بها، حيث استدعى “زيد” الشاب المختار، وطلب منه الجلوس وإعطاه حفنة من نبات السحر “الحشيش” قبل أن يقوم بإشعاله ليستنشق الشاب الدخان المتصاعد، قائلًا له: افتح كفك يا سعد.. بخور تراب أعتاب الجنة هدية سيدنا لك، آن الآوان أن يدخل المختار حلم الجنة.

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

بمجرد استنشاق دخان نبات السحر، وجد “سعد” نفسه  في غابة خضراء مليئة بالفتيات الحسان، ويرى أمامه حسن الصباح يخبره أن دخوله الجنة والرجوع إليها مضمون له، ينفذ الشاب المختار المهمة ويسدد طعنة قاتلة لوزير دولة السلاجقة نظام الملك، ثم يقتل نفسه بنفس الخنجر مرددًا: روحى فدا صاحب مفتاح الجنة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 13 فى 4 مواقيت متتابعة، بداية من الساعة 9:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 11 مساء نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

تذاع أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 10 عبر شاشة قناة dmc،dmc drama، وفق خريطة عرض الأعمال الدرامية الرمضانية المعلن عنها مسبقًا، بالتزامن مع عرض المسلسل أيضًا عبر منصة watch it؛ نظير رسوم بسيطة تسدد شهريًا أو سنويًا.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك في بطولة مسلسل الحشاشين الفنان كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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