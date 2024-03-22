الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..

بعد تناولها فى مسلسل الحشاشين.. كيف نجا عمر الخيام من تهمة تكفيره؟

عمر الخيام
عمر الخيام

تناولت الحلقة العاشرة من مسلسل الحشاشين، وصول عدد من الدعاة إلى الإمام "أبا حامد الغزالي"، واتهموا الشاعر "عمر الخيام" بالكفر في أشعاره، ولكن "الغزالي" رفض اتهامهم لعدم قراءته لأشعار "الخيام"، وأكد أنه لا يستطيع أن يصدر حكمًا على شخص لم يقرأ أعماله. هذا يأخذنا  إلى سؤال: هل كفر عمر الخيام في حياته وكيف نجا من اتهامه بالكفر  من قبل دعاة عصره؟؛ ونجيب على هذا السؤال في سياق التقرير التالي:

عمر الخيام 

يسميه العرب عمر الخيامي، كما رواه بهاء الدين العاملي، واسمه الحقيقي شيعة الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم، سُمي الخيامي نسبة إلى أبيه الذي كان يصنع الخيام ويبنيها. وقد وُلد في نيسابور سنة ٤٠٨ للهجرة ١٠١٧ للميلاد، وتوفي فيها سنة ٥١٧ﻫ/١١٢٣م.

مسلسل الحشاشين

يصف الكاتب فرح انطوان عبر كتابه "عمر الخيَّام" بأنه لم يستطع أن يضع لعقله شكيمة تشكمه، وحدًّا يقف عنده؛ ولذلك كان بينه وبين رجال الدين في حياته نزاع شديد. وكان الصوفية أشدهم اضطهادًا له؛ لأنه كان يتهكَّم على تقشُّفهم وزُهدهم في الدنيا تهكُّمًا جارحًا، وكل ديوانه الفارسي رباعيَّات الخيام مداره على الغزل ووصف الخمر وصفًا غريبًا مُهيجًا، والاستهزاء بالزهد والقناعة والدين ورجاله. وأحيانًا يجترئ على الألوهية نفسها. وإليكَ بعض الأمثلة من رُباعيَّاته، قال ما ترجمته:

سمعتُ في الفجر صوتًا يصيح: إليَّ إليَّ يا أهل الشراب والسرور. يا أيها الفتيان المجانين، انهضوا واملئوا كأسًا أخرى من الخمر قبل أن يملأ القدر كأس حياتكم. ومنها: يا رفاقي الأحرار، إذا مِتُّ فاغسلوني بخمرٍ حمراء مشرقة، ولا تدفنوني إلا في ظل كرمةٍ.

ومنها: أصبحتُ شاردًا عن الدين كدرويش، قبيح المنظر كالبغي، ولم يبقَ لي دين ولا مال ولا أمل في جنة.

يذهب البعض إلى أن تغزل عمر الخيام في الخمر لم يكن سوى تمرد على التقاليد الدينية الضاغطة أما الفرس فكانوا يرون أنه كان يتغزل بالخمر الإلهية لا خمر الكرمة.

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من العشق إلى الشك.. نظرة لرباعيات عمر الخيام مع عرض "الحشاشين"

 

وأشار الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد عبر مقال منشور له تحت عنوان "مصادفة في الطريق": والله قد ظلموك يا صاح بالتصوف كما ظلموك بتناسخ الأرواح.. فما كانت خمرتك بالخمرة الإلهية ، وما كانت عباراتك بالاشاؤات الخفية، ولكنك كنت تنظم الشعر في ماء العناقيد؛ وكان نظمك في معناه أكثر من شرابك إياه، وذلك فصل المقال في ما بين قولك وعملك من الاتصال".

وأضاف العقاد في مقاله: “بعد أن اجتمع عدد من فقهاء عصره على تكفيره قرر عمر الخيام  الذهاب في رحلة حج الى مكة لتكون  سببا ظاهرالابعاد تعهمة التكفير عنه، وإظهار إيمانه للعامّة بهدف تهدئة حالات الاشتباه حول اتّباعه لمذهب الشكّ، ودحض مزاعم التهجّم غير الأخلاقي”. 

وتابع: “تمّت دعوته بعد ذلك من قبل السلطان الجديد سنجار إلى مدينة مرو الشاهجان للعمل كمنجّم للبلاط الملكي. سُمح له لاحقًا بالعودة إلى نيسابور بسبب تدهور حالته الصحية. وقيل أنّه قد عاش حياته -بعد عودته إلى مسقط رأسه- في عزلة عن البشر”.

 

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين من بطولة النجم كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب، الذي يعرض لقصة أخطر الحركات السرية وأشدها دموية في التاريخ الإسلامي، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

ويعرض مسلسل الحشاشين علي قنوات: قناة DMC كما يعاد عرضه على منصة Watch it وقناة DMC دراما وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبدالعزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبدالوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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