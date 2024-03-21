الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز

الثقافة

اليوم.. "القومية للفنون الشعبية" و"السيرك القومي" في الليلة الرابعة لـ"هل هلالك"

برنامج هلال هلالك
برنامج هلال هلالك

 تنطلق الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

 

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، التي يحبها كل أفراد الأسرة.

 

كما يشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام في برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

 

وانطلاقًا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج .

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خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح تمهيدًا للعرض على وزيرة الثقافة

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان.

الليلة الرابعة من النسخة الثامنة لبرنامج هل هلالك ه قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

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