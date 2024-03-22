الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

أحمد الخميسى: لم استفد فى مسيرتى الإبداعية من النقاد

أحمد الخميسي
أحمد الخميسي

قال الكاتب القاص الدكتور أحمد الخميسي، إنه على مدار مسيرته الإبداعية لم يستفد كثيرا من النقادء، ولكن يمكن أن يقول انني استفدت من كثيرا من نقد الكاتب والناقد الراحل علاء الديب، والناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله. 

جاء ذلك في الندوة الثانية التي عقدتها مؤسسة الدستور لمنتدى "أوراق" للاحتفاء بالمشروع الإبداعي والفكري للدكتور أحمد الخميسي، في إطار محور (شهادات)، فضلا عن مناقشة أحدث إصداراته (السندريلا والقديس) الصادر في القاهرة حديثا ( دار أطياف). 

وشارك في المناقشة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، وتدير اللقاء الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتابع الخميسي: "إشارة الدكتور يسري عبد الله إلى المزج بين الر ومانسبة والواقعية  في أعمالي  القصصية هذه واحدة من ضمن الإشارات المهمة التي أثارت انتباهي.

وأضاف الخميسي أما عن  الكتب التي ترجمتها العربية  ومنها كتاب"حرب الشيشان"ترجع قصته إلى أنني كنت وقتها  أعمل مراسلا  لصحيفة الاتحاد بداغستان وطلب منى تقرير عن الحرب في الشيشان، وقتها ذهبت إلى الشيشان بعد أن أنهيت أوراق تأمين على الحياة، جلست 10 أيام مع المقاتلين الشيشان في ذلك الوقت، وللأسف الشديد بالرغم من أهمية هذا الكتاب والذي يعد الوحيد من نوعة في هذه الفترة،  فقد تم إهماله.

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"حفيف صندل".. أحدث إبداعات الكاتب أحمد الخميسى بمعرض القاهرة للكتاب

ويعد أحمد الخميسي من أهم كتاب القصة في مصر والعالم العربي، وحصل على عدد من الجوائز الأدبية الرفيعة من بينها حصوله على جائزة ساويرس لكبار الأدباء في القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "أنا وأنت".

 

الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
الندوة
أحمد الخميسي الراحل علاء الديب يسري عبد الله منتدى أوراق السندريلا والقديس

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