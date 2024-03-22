الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

طارق فهمى حسين: عبد الرحمن الخميسى طلب أن يدفع لى تكلفة طباعة أول أعمالى

ندوة أحمد الخميسي
ندوة أحمد الخميسي

قال الكاتب القاص طارق فهمي حسين إن الكاتب وقديس الثقافة المصرية عبد الرحمن الخميسي كان لديه 13 ابنا وابنة، ويمكن إقول إن عبد الرحمن الخميسي التقى في شخص ابنه أحمد الخميسي، فكلاهما امتلكا الموهبة الكبيرة والحفاظ على القيم والمبادئ، ولكن لم يستخدماها كبضاعة. 

جاء ذلك في الندوة الثانية التي عقدتها مؤسسة الدستور لمنتدى "أوراق" للاحتفاء بالمشروع الإبداعي والفكري للدكتور أحمد الخميسي، في إطار محور (شهادات)، فضلا عن مناقشة أحدث إصداراته (السندريلا والقديس) الصادر في القاهرة حديثا ( دار أطياف). 

وشارك في المناقشة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، وتدير اللقاء الكاتبة الروائية إنجي همام.

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وأشار فهمي حسين إلى أن في فترة السبعينيات التقيت القديس عبد الرحمن الخميسي في بيروت وشاهدت دموعه، بسبب منعه من دخول مصر وهو اسمه منقوش على كل حجر فيها.

وأشار إلى أن أحمد الخميسي دفعنه للكتابة والنشر بمحبة غير مشروطة لدرجة أن طلب منه أن يدفع له تكلفة طباعة أول أعماله على حسابه.

المخرج أحمد إسماعيل: شهادتي مجروحة والخميسي ساحر كتابة المقال في مصر

من جانبه، قال الدكتور المخرج أحمد إسماعيل: شهادتي مجروحة في شخص أحمد الخميسي، وسأتوقف عند كتابة  المقال الصحفي عند أحمد الخميسي فهو ساحر في الكتابة، وأعتقد أن الدكتور أحمد الخميسي يستحق ندوة موسعة. 

صفاء النجار: دار أطياف تدرج في خطتها طبع الأعمال الكاملة للخميسي 

من جهتها قالت الكاتبة والإعلامية الدكتور صفاء النجار إن دار نشر أطياف ستضع في خطتها نشر الأعمال الكاملة للكاتب أحمد الخميسي، نظرا لأهميتها.

ويعد أحمد الخميسي من أهم كتاب القصة في مصر والعالم العربي، وحصل على عدد من الجوائز الأدبية الرفيعة من بينها حصوله على جائزة ساويرس لكبار الأدباء في القصة القصيرة عن مجموعته القصصية "أنا وأنت".

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