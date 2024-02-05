الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"السندريلا والقديس" لـ أحمد الخميسي.. جديد "أطياف" بمعرض الكتاب

السندريلا والقديس
السندريلا والقديس

صدر حديثا عن دار أطياف للنشر والتوزيع كتاب جديد للقاص والكاتب الدكتور أحمد الخميسي يحمل اسم "السندريلا والقديس"؛ ويشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 التي تقام حاليا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويروى "السندريلا والقديس" مذكرات الشاعر الكبير عبدالرحمن الخميسي عن اكتشافه للفنانة القديرة سعاد حسنى "السندريلا" ودعمها في خطوتها الفنية الأولى.

وعنه يقول الخميسي: "يحكى قصة وتفاصيل اكتشافه السندريلا، وهنا سنتعرف على حكاية السندريلا والخميسي، حكاية اثنين من كبار الفنانين، سعاد التي تخير لها محبوها أرق الأسماء "سندريلا الشاشة"، والخميسي الذي أطلق عليه أصدقاؤه لقب "القديس" ذات مساء حين أفرغ كل ما في جيوبه من مال وأعطاه لسائق حنطور فقير وهو يقول لمن كان معه من أصدقاء: انظروا إلى وجه العربجى! وانظروا لرقبة حصانه، إنهما لم يأكلا منذ زمن طويل، فصاح صديق عمره الكاتب محمد عودة: أنت قديس والله. ومن ثم لازمه ذلك اللقب حتى نهاية حياته، وكنا حتى نحن أبناؤه نناديه بالقديس في البيت أو خارج البيت".

وتجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه أمس الأحد، نحو 288,785 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى 4,097,409 زائرًا، مُحققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.

معرض الكتاب 2024

يشار إلى أن الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل والموافق 6 فبراير 2024، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، واختيرت شخصية عالم المصريات دكتور سليم حسن؛ ليكون شخصية المعرض الرئيسية، بينما اختير كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

دار أطياف للنشر والتوزيع أطياف للنشر أحمد الخميسي السندريلا والقديس معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2024

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