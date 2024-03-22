يسرى عبد الله: الخميسى أخلص للقصة القصيرة بلا تلكف أو ادعاء

قال الناقد والأكاديمي الدكتور يسري عبد الله إن هناك جانبين في المشروع الإبداعي والفكري للكاتب القاص أحمد الخميسي هما: الترجمة والأعمال الفكرية، إلى جانب أعماله القصصية، التي تأتي في متن هذا المشروع.

جاء ذلك في الندوة الثانية التي عقدتها مؤسسة الدستور لمنتدى "أوراق" للاحتفاء بالمشروع الإبداعي والفكري للدكتور أحمد الخميسي، في إطار محور (شهادات)، فضلا عن مناقشة أحدث إصداراته (السندريلا والقديس) الصادر في القاهرة حديثا ( دار أطياف). وشارك في المناقشة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، وتدير اللقاء الكاتبة الروائية إنجي همام.

وتابع عبد الله: ففي الترجمة نقف عند ترجمته لكتاب " نجيب محفوظ في مرأة الاستشراق السوفيتي" والذي يتضمن عددا من المقالات لكتاب السوفيت عن مشروع نحيب محفوظ، تأني أهمية الكتاب في كونه يقدم عددا من الدراسات المهمة والتي منها: دراسة “البحث عن الطريق في أعمال محفوظ ”، إلى جانب دراسة أخرى تتحدث عن صورة النخبة المصرية.

أوضح عبد الله: ترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه يذهب بعيدا عن المركز الثقافي الأول الأورو أمريكي، إلى جانب انه يجمع دراسات متفرقة لكتاب وباحثين شديدي الأهمية، إلى جانب مقدمة المترجم أحمد الخميسي والذي طرح عبرها أسئلته والتي منها هل تخضع الجائزة للجدل السياسي، وهل يستحق محفوظ الجائزة والتي أجاب فيها بإنصاف محفوظ وأحقيته للجائزة، ولفت إلى أن "في ترجمات الخميسي يمكن أن نتوقف عند كتاب" معجم المصطلحات الأدبية".

أما على مستوى الكتابات الفكرية فإن أحمد الخميسي قدم للمكتبة العربية كتاب "مصريون وروس"، والذي تحدث فيه عن تاريخ العلاقات المصرية العربية الروسية.

وأضاف عبد الله أنه يتبقى شيء خاص بالقصة القصيرة التي تظل مركز هذا المشروع الإبداعي والفكري عند أحمد الخميسي، فهو كما وصفته الكاتبة صفاء النجار:من الكتاب المخلصين للقصة القصيرة،وفي رأيي الذي منح هذا الوهج والحضور يرجع إلى كتابته وإخلاصه للقصة القصيرة. إلى جانب ذلك ثمة جانب انساني وجبت اشارتنا إليه وهو الدعم الإنساني الغير المشروط.

أكد عبد الله على أن هناك مسحة واقعية تجدل بين ماهو واقعي وماهو رومانتيكي في مشروع الخميسي القصصي. إلى جانب ذلك فان نصوصه القصصية؛ تأتي بلا تكلف بلا ادعاء، والتي سبقه فيه يحي حقي وادريس وتشيكوف فهو يسير على نفس الخط ونفس التكنيكات، التي قامت عليها القصة القصيرة، وءلك دون ادعاء أو تكلف.

المناقشة

المناقشة

المناقشة

المناقشة