اليوم.. مجلس ذكر الحضرة المصرية في ليلة رمضانية بقبة الغوري

يستقبل مركز الإبداع الفني بقبة الغوري في التاسعة مساء اليوم الخميس، حفلا جديدا لفرقة (الحضرة المصرية)، ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وتحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وتقدم الفرقة العديد من القصائد الجديدة على الذكر الجهري بأسماء الله الحسنى.

تعمل الفرقة على نقل تراث الصوفية المصرية من المجالس إلى المسارح، في صورة عرض فني لا يغفل جانب جودة الصنعة الفنية، لكنه كذلك لا يهمل الجانب الرسالي وهو الحفاظ على أحد أهم مكونات التراث الديني الشعبي المصري في ظل ازدحام الواقع الاجتماعي العربي بفكر ديني حاد وجاف يفرغ الممارسات الروحية من مضمونها ويعمل على طمسها ومحوها أو التنفير منها.

ينقسم عرض “الحضرة” إلى قسمين، القسم الأول عبارة عن إنشاد ديني لمدائح نبوية وقصائد في الحب الإلهي، وتتنوع الكلمات والألحان التي تؤديها الفرقة بين الأصيل الذي يُنشأ من الأساس بواسطة بعض أعضاء الفرقة، وبين المستعار الذي يؤخذ عن الساحات والجوامع من قصائد كبار الصوفيين، أما القسم الثاني عبارة عن مجلس للذكر الجماعي، يذكر فيه أعضاء المجموعة الله جهرًا بأسمائه الحسنى المفردة، وكذلك بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، في هيئة خاشعة، ويعد هذا القسم استنساخًا كاملًا للطقس الديني الذي يمارسه المتصوفة في الساحات والمساجد في شتى الطرق الصوفية المصرية.