صفاء النجار: الكاتب أحمد الخميسى قديس القصة القصيرة

قالت الكاتبة والإعلامية الدكتور صفاء النجار، إن الدكتور يسري عبد الله تجاوز الفكرة السائدة عن المثقف الذي يتقوقع داخل ذاته، وذلك بإلقاء الضوء على تجارب وكتابات الآخرين.

وأضافت "النجار": “علاقتي بالدكتور أحمد الخميسي ترجع إلى أستاذيته لي ومشروعه القائم على الإخلاص للقصة القصيرة، وعندما سألته لماذا لم تكتب الرواية؟ أشار إلى أن الرواية عالم مفتوح، وتحدث عن عالم يوسف إدريس، وبالرغم أنه كان يجمع بين كتابة القصة والرواية إلا أن هناك أعمال روائية لا تتجاوز مكانة القصة لديه”.

جاء ذلك في الندوة التي عقدتها مؤسسة “الدستور”، للاحتفاء بالمشروع الإبداعي والفكري للدكتور أحمد الخميسي، في إطار محور “شهادات”، فضلا عن مناقشة أحدث إصداراته "السندريلا والقديس" الصادر في القاهرة حديثا عن دار أطياف.

ويشارك في المناقشة الروائية الدكتورة صفاء النجار، والكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، وتدير اللقاء الكاتبة الروائية إنجي همام.

ولفتت صفاء النجار إلى أن هناك أجيال لا تعرف قيمة أحمد الخميسي كمبدع، كونه مخلص لمتابعة القصة القصيرة، وهذا على عكس المعروف عن صعوبة وأهمية كتابة القصة القصيرة.

وتابعت: “يمتلك الكاتب أحمد الخميسي إمكانيات كتابة القصة القصيرة غير أنه كاتب متنوع الإنتاج، عبر عمله بالصحافة والترجمة وغيرها، خاصة أن قصص الخميسي شديدة العذوبة، منها قصة حفيف صندل تجد أن ما تحمله في القصة أكثر مما هو مكتوب”.

واستكملت: “القصة تسرد تفاصيل حياة سايس، لغة تبدو خادعة رغم بساطتها إلا أنها تقدم حالة إنسانية، وهذا ياخذني لقصة أخرى لـ أحمد الخميسي، قدم فيها سرد ذكريات تفاصيل ماضيه”.

وأكدت على أن أحمد الخميسي قادر على استحضار لحظات البراءة الأولى، وما ترسب في وجدانه، وما تبقى من الأحداث، لافتة إلى أن أحمد الخميسي مهتم بالكتابة عن الفوارق الطبقية، خاصة تلك الطبقات المعرفية، وما يمثله راهننا من فجوة معرفية كبيرة بين الأجيال المختلفة، والعوالم المختلفة.

وأوضحت أن مثال ذلك في القصة، مايؤكد على أن هناك رأس مرفوعة، ويوجد في مقابلها رأس منحنية، حيث قال في قصته: "رأس مرفوعة" يمكنك أن تقرأ آلاف السنين في اللحظة التي اعتلى فيه رأس وانكفأ فيها رأس"، ولفتت إلى أن كل هذه التفاصيل في قصص الخميسي تعني أن الفن لا يقدم الخلاصة، ولكن يجد القارئ معنى ومغزى مما قراءه.

وقالت صفاء النجار، إنه لايوجد كاتب يقدم إبداعه من فراغ، وأحمد الخميسي يقدم عبر أعماله فنا عظيم، مشيرة إلى دعم الخميسي غير المشروط وتوجيهه للكتاب، وذلك ما لمسته بنفسها عبر مشاهداته وتاريخه الثري الذي شارك فيه عبر “ضي القناديل” الذي أذيع على إذاعة القاهرة الكبرى، وبرنامج “أطياف"، الذي يذاع على قناة النهار، لافتة إلى أن أحمد الخميسي مبدع على من يقرأ إبداعه يصبح من مريديه، لأنه يعد قديس القصة القصيرة.

الندوة

الندوة

الندوة

الندوة