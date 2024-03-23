موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ روچينا الحلقة 12 محور اهتمام الملايين من المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك حيث يتابعون تصاعد أحداث المسلسل الذي يثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوميا نظرا للأحداث الشيقة والمهمة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث خلال الحلقات الماضية بشكل مشوق ومثير وغير متوقع.

موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ"روچينا" الحلقة 12

جاء موعد إعادة مسلسل سر إلهي لـ"روچينا" الحلقة 12 للمرة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية فيما يعرض للمرة الأولى يوميا بشكل حصري على شاشة قناة CBC الفضائية في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر

يعرض مسلسل سر إلهي الحلقة الحادية عشر خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC وقناة CBC دراما بالإضافة إلى عرض المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي مليء بالتشويق والإثارة وترصد أحداث المسلسل قصة “نصرة” وتجسدها النجمة روجينا ولتي تواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

أبطال مسلسل سر إلهي

سر إلهي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن بجانب النجمة روجينا الفنان أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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