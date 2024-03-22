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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

روجينا مسلسل سر إلهي
روجينا مسلسل سر إلهي

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، أحداثا مثيرة، والتي كانت بدايتها القبض على نصرة التي تجسد دورها روجينا في حالة تلبس بتهمة خطف حلا التي تجسد دورها الفنانة مريم أشرف زكي، وقيام سراج الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم بقتل عزيز الذي يجسد دوره الفنان أحمد سلامة بعد حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز هارون التي تسد دورها لفنانة مي سليم.

مسلسلات شهر رمضان 2024

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سر إلهي ذهاب نصرة  إلى المكان الذي تخفي فيه حلا  بعدما خطفتها خلال الحلقة السابقة، وفور وجودها في المكان تم القبض عليها في حالة تلبس وهي تتحدث مع حلا، ولكن المفاجأة هي قيام حلا بنفي تهمة خطفها من قبل نصرة، وتبرئتها لتخرجها من قضية خطفها في مفاجأة صادمة لوالدها سراج  ووالدتها شاهيناز (مي سليم).

 

مسلسل سر إلهي 


كما شهدت الحلقة 12 مسلسل سر إلهي سراج بقتل المحامي عزيز بعدما حاول قتله بتحريض من زوجته شاهيناز  وهذا ما جعله يدبر مكيدة لها بإخبارها بمكان عزيز ليقوم بتلفيق تهمة قتل عزيز لشاهيناز.

وجمع مشهد بين “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثروت وبين “نصرة” التي تجسد دورها الفنانة روجينا داخل منزلها وتبلغه بأنها وافقت على طلبه الذي أبلغها به في الحلقة 12 وهو رغبته في العودة إليها وإنه ندمان على طلاقها.

وأبدت “نصرة” موافقتها لـ"سعد" على العودة له ولكن في حال تنفيذة شرطان لها الأول هو إبلاغ زوجته الحالية “نهى” التي تجسد دورها الفنانة رشا مهدي وإنها تأتي إلها تطلب منها الموافقة على زواجها منها مما جعل “سعد” في صدمة كبيرة لكنه وافق على الشرط فيما رفضت الإفصاح عن الشرط الثاني إلا في حال تنفيذ الشرط الأول.

وتنتهي أحداث الحلقة بمشاهدة سراج  فيديو قيام شاهيناز بقتل عزيز، بعدما وضع كاميرا تصوير في المكان المتواجد فيه عزيز، ليكون بمثابة دليل قوي على قتل شاهيناز عزيز مع سبق الإصرار والترصد، وهنا تزيد جرعة التشويق والإثارة حول ماذا سوف يفعل سراج بفيديو قتل عزيز، وهذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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