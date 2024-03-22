نقاد : مسلسل سر إلهي نقطة تحول لروجينا ورؤوف عبد العزيز كلمة السر

حالة إبداعية جديدة تعيشها الفنانة روجينا من خلال مسلسل سر إلهي، والذي يعد نقطة تحول جديدة لها، كلمة السر المخرج رؤوف عبد العزيز صاحب الرؤية الإبداعية المختلفة، والذي قدم في المسلسل لغة سينمائية تعتمد فيها على الصورة البصرية، والتي عبرت عن كل شخوص العمل الفني بشكل متكامل، حيث اهتم بجميع الشخصيات.

مسلسل سر إلهي

كون رؤوف عبد العزيز وروجينا ثنائي ناجح في الدراما التليفزيونية، ومع كل تعاون جديد يظهر رؤوف جانب إبداعي جديد للفنانة روجينا، والتي ظهرت هذا العمل في شخصية مثيرة ومليئة بالتفاصيل والتحولات الفنية.

ومن جانبه أكد الناقد الفني عماد يسري على أن النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، قدما ثنائي مهم، بداية من مسلسل " انحراف"، مرورا بمسلسل "ستهم"، وآخرهم مسلسل "سر إلهي"، الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة CBC، مشيرا إلى أنه يعتبر رؤوف عبد العزيز، بمثابة مخرج صياد للنجاح، فهو قادر على تقديم عمل درامي مميز، وصورة حلوة تجذب المشاهدين، وموضوع مميز، بأبسط الإمكانيات المادية ومع ذلك يظهر بشكل جيد ولا يشعر الجمهور بذلك.

كما اتفق مع هذا الرأي الناقد الفني خالد محمود، قائلا: "روجينا وجدت نفسها مع المخرج رؤوف عبد العزيز، وشكلوا ثنائيا مهما، بتقديم أعمالهم مختلفة، تجعل الجمهور يلتف حولهم، إذ نرى خلال أحداث المسلسل، أن مسار البطلة الظروف تجبرها أن تكون في قفص الإتهام والمجتمع لم ينصفها، وهذا يثري الحالة الدرامية"، مؤكدا أن هذا العمل يعد بمثابة خطوة جديدة تضاف لروجينا لاختيارها أن تسلك الطريق الصعب، وهذا الشخصيات تبرز حالات نضج لديها، واستطاعت أن تربط من خلالها علاقة من الجمهور".

وأكدت الناقدة ناهد صلاح، كلام خالد محمود، قائلة: "إنه يوجد حالة تفاهم قوى وكيمياء رائعة بين روؤف عبد العزيز، وروجينا، كللت جميع أعمالهم بالنجاح، ولهذا يتم التعاون الثالث هذا العام في مسلسل سر إلهي"، مشيرا إلي أن روجينا شخصية مجتهدة تحاول أن تصنع لنفسها مشروعها الخاص وتضع فيه من روحها وأسلوبها، وذلك مع وجود مخرج متجدد ومتطور ويعي أدواته بشكل كبير كرؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.

مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك في بطولته بجانب النجمة روجينا كل من الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

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