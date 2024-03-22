مسلسلات رمضان 2024..عرب السويركي يبحث عن قاتل والده

انطلقت الحلقة الثانية عشر من احداث مسلسل حق عرب للنجم احمد العوضي، بنقاش بين سميحة دنيا المصري وزوجها بعدما أقنعها أن هناك علاقة بين والدتها وبين عرب السويركي؛ لتقرر أن تفضحها، لكنه يخطط لما أبعد من ذلك ليقنعها أن تصمت حاليا.

وتواصلت الأحداث بخروج حنان من المستشفى بعدما، فيما يقابل عرب والدها ويتحدث معه حول فكرة كيف توفى والده إلا أنه يلوعه ولا يبلغه عن أسباب وفاته، ويقول له أن لا يتحدث في هذا الموضوع مرة أخرى منع من حدوث أي مشاكل.

ويقوم عبد ربه الذي يجسد شخصيته رياض الخولي، بتعنيف صباح الجياش وفاء عامر، بسبب ضربها لنجلتها ويحاول أن يفهم منها لماذا فعلت ذلك مع ابنتها في حين أن عربا هو شاب أو جري ليس من دمها، لتصمت وتحاول أن تقنعه أن ابنته أخطأت في حقه تماما.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثانية عشر

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش إت.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.