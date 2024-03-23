يتسأل الملايين من عشاق الدراما الرمضانية عن موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة الثانية عشرة والتي تتصدر القائمة البحثية يوميا بسبب الأحداث المشوقية خلال الحلقات السابقة والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة الثانية عشرة

نعرض للقراء موعد إعادة مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة الثانية عشرة حيث يعاد المسلسل 3 مرات في اليوم التالي من العرض الأول له على قناة الحياة، في تمام الساعة 4 صباحًا، ثم إعادة ثانية في تمام الساعة 9 صباحًا، وآخر إعادة في الساعة 1 ونصف ظهرًا.

ملخص مسلسل المعلم الحلقة 12

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 12 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت باعتراض رجال "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، طريق مصطفى شعبان، بعد حصوله على شحنة السمك من ميناء السويس.

وكان كل تجار السويس منعوا التوريد لمصطفى شعبان، حتى التقى عبر الصدفة بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

واتصل رجال شداد بابنه عنتر والذي قال لهم: "اقطعوا عليه الطريق متخلهوش يطلع بأي سمك من المينا"، ويحاول مصطفى شعبان العودة بشحنة السمك إلى مصر كي ينقذ "المعلم بشر" ويقوم بدوره الفنان أحمد سليم، ومحله، بعدما حجز عليه "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وتواصل الأحداث بظهور "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار وهي تقول لـ"عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة: "هي لما تغفلأ مبتنقيش.. بتخرب من كله، بقا إحنا في مركب واحده والمركب دي شكلها الطيار هيعكسها، واللوع داخل فيها، يبقى العقل بيقول إيه؟.. تخلي أبوك يكتبلك المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك شقاك"، ليرد"عنتر": "وتفتكري أم عدوله هترضى؟"، وترد "فوز": "هنحطها على المسطرة، رضية تبقى معزتك في قلبها حقيقي.. وقفتلك، يبقى المعزة على قد الكلام ونعاملها بالمثل".

ويواصل "عنتر" حديثه مع "فوز": "أم عدوله متقفش ليا في مصلحة، أنتِ اللي نارك قايده من نحيتها علشان هي عايزة تجوز أبويا سعادة، وانتي بتبصي تحت رجليكي وحرقاكِ الغيرة على أبويا مش عارف ليه".

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 13

من المقرر أن تعرض الحلقة 13 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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