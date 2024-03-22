السبت 23 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل المعلم الحلقة 12.. منذر رياحنة لوالده: "سُمعتنا وهيبتنا هتتهان بسبب المعلم"

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

قال "عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر رياحنة أحداث مسلسل المعلم الحلقة 12 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، لوالده "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، إنَّ سمعتهم ستسوء بعد حصول مصطفى شعبان على شحنة السمك من السويس، معقبًا: "المعلم، هيحلو علينا إحنا الجوز.. السمك بيتعدل في السويس، يعني سمعتنا وإسمنا وهبتنا يا معلم شداد هتتهان".

 

مسلسلات رمضان

 

ويترك "عنتر" والده طارق النهري، مصدومًا، بينما يواصل مصطفى شعبان استكمال حمولة شحنة السمك بالسيارة، إذ يشكر صديق والده "المعلم غريب" قائلًا: "مش عارف أقولك إيه يا ريس غريب"، ليرد الأخير: "كله من خير أبو، والنهارده أول يوم أقدر أنام فيه وانا مرتاح.. كنت خايف أموت قبل ما أرد جميل أبوك اللي على رقبتي".

ويغادر مصطفى شعبان ميناء السويس بشحنة السمك، متجهًا إلى مصر، بينما يظهر "دونجل" الذي يقوم بدوره الفنان محمد العمروسي، وهو أحد رجالة المعلم "شداد"، وهو يقول: "هنطلع وراه.. على أول الأسفلت هنقطع عليه، ونقلب السمك على الأسفلت، والباقي عليا".

تفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

موعد إعادة مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 11

مسلسل مصطفى شعبان مواعيد عرض الحلقة 12

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 12 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تمام الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it.

 

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

 

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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