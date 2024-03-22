تفاصيل أحداث الحلقة 12 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 12 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت باعتراض رجال "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، طريق مصطفى شعبان، بعد حصوله على شحنة السمك من ميناء السويس.

مسلسلات رمضان

وكان كل تجار السويس منعوا التوريد لمصطفى شعبان، حتى التقى عبر الصدفة بأحد أصدقاء والده وهو المعلم غريب الذي قاله له: "مستحيل تعود لمصر وإيدك فاضية، أنا عندي مركبين في البحر لما يجوا خد السمك اللي فيهم أيا كان حجمه إيه، هو الشبك بينزل فاضي ويطلع مليان بالخير والبركة".

إلا أنَّه أثناء تحميل شحنة السمك ظهر رجال شداد، وأمروا كل من في المينا بعد المشاركة في التحميل، وتوعدوا المعلم مصطفى شعبان بعدم الخروج من المينا، حتى قرر تحميل شحنة السمك بنفسه دون مساعدة أحد.

واتصل رجال شداد بابنه عنتر والذي قال لهم: "اقطعوا عليه الطريق متخلهوش يطلع بأي سمك من المينا"، ويحاول مصطفى شعبان العودة بشحنة السمك إلى مصر كي ينقذ "المعلم بشر" ويقوم بدوره الفنان أحمد سليم، ومحله، بعدما حجز عليه "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، وفرض عليه غرامة توريد بقيمة 2 مليون جنيه.

وتواصل الأحداث بظهور "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار وهي تقول لـ"عنتر" الذي يقوم بدوره الفنان منذر ريحانة: "هي لما تغفلأ مبتنقيش.. بتخرب من كله، بقا إحنا في مركب واحده والمركب دي شكلها الطيار هيعكسها، واللوع داخل فيها، يبقى العقل بيقول إيه؟.. تخلي أبوك يكتبلك المحل بيع وشرَ علشان محدش يشاركك شقاك"، ليرد"عنتر": "وتفتكري أم عدوله هترضى؟"، وترد "فوز": "هنحطها على المسطرة، رضية تبقى معزتك في قلبها حقيقي.. وقفتلك، يبقى المعزة على قد الكلام ونعاملها بالمثل".

ويواصل "عنتر" حديثه مع "فوز": "أم عدوله متقفش ليا في مصلحة، أنتِ اللي نارك قايده من نحيتها علشان هي عايزة تجوز أبويا سعادة، وانتي بتبصي تحت رجليكي وحرقاكِ الغيرة على أبويا مش عارف ليه".

وتتوالى الأحداث و"عنتر" (منذر ريحانة) يقول لوالده "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، إنَّ سمعتهم ستسوء بعد حصول مصطفى شعبان على شحنة السمك من السويس، معقبًا: "المعلم، هيحلو علينا إحنا الجوز.. السمك بيتعدل في السويس، يعني سمعتنا وإسمنا وهبتنا يا معلم شداد هتتهان".

ويترك "عنتر" والده طارق النهري، مصدومًا، بينما يواصل مصطفى شعبان استكمال حمولة شحنة السمك بالسيارة، إذ يشكر صديق والده "المعلم غريب" قائلًا: "مش عارف أقولك إيه يا ريس غريب"، ليرد الأخير: "كله من خير أبو، والنهارده أول يوم أقدر أنام فيه وانا مرتاح.. كنت خايف أموت قبل ما أرد جميل أبوك اللي على رقبتي".

ويغادر مصطفى شعبان ميناء السويس بشحنة السمك، متجهًا إلى مصر، بينما يظهر "دونجل" الذي يقوم بدوره الفنان محمد العمروسي، وهو أحد رجالة المعلم "شداد"، وهو يقول: "هنطلع وراه.. على أول الأسفلت هنقطع عليه، ونقلب السمك على الأسفلت، والباقي عليا".

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر أسماك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به على مدار الحلقات.

مسلسلات رمضان 2020.. أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.