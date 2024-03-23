السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة بطولة روجينا

سر إلهي
سر إلهي

أوشك مسلسل سر إلهي الذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمعروض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2024 على انتهاء عرض حلقاته والذي ينتمتي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة.

 

وحقق مسلسل سر إلهي نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته وردود أفعال قوية بين الجمهور وتصدر العمل تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأشاد عدد كبير من النقاد بالعمل وخاصة أداء النجمة روجينا والثنائية الناجحة بينها وبين المخرج رؤوف عبد العزيز.  

 

وكون مسلسل المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا ثنائي ناجح في الدراما التليفزيونية، ومع كل تعاون جديد يظهر رءوف جانبًا إبداعيا جديدا للفنانة روجينا، والتي ظهرت هذا العمل في شخصية مثيرة ومليئة بالتفاصيل والتحولات الفنية.


مسلسل سر إلهي موعد عرض الحلقة الأخيرة

مسلسل سر إلهي الحلقة الأخيرة تعرض مساء يوم الإثنين المقبل والمتوقع أن تشهد مفاجآت عديدة خاصة بعد تصاعد وتيرة الأحداث الحلقات الماضية والتي شهدت إثارة وتشويق كبير.


مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة الـ15

وتعرض الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا حصريا على شاشة قناة CBC العامة وCBC دراما في التوقيتات التالية: 

قناة CBC DRAMA

  • البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC

  • البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. 


قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية “نصرة” والتي تجسدها النجمة روجينا والتي تمر بمراحل صعبة خلال حياتها وتواجه الحياة بمفردها بعدما غدر بها أقرب أخواتها وتسببهم في دخولها السجل بعد الشهادة عليها زورا وتقرر الانتقام ممن ظلمها بعد خروجها من السجن.


أبطال وصناع مسلسل سر إلهي


مسلسل سر إلهي من تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبد العزيز في ثالث تعاون له مع النجمة روجينا، وإنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

ويشارك في بطولة مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا نخبة من نجوم الفن وهم كل من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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