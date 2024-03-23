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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13|مواعيد العرض HD والقنوات الناقلة WATCHIT

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 مواعيد العرض والقنوات الناقلة.. ينتظر ملايين المتابعين لحلقات المسلسل الكوميدى الكبير اوى لمشاهدة الحلقة الثالثة عشر لمعرفة خطة مربوحة لإبعاد مدرسة الفرنسية جورجيت عن الكبير اوى عمدة المزاريطة وتهديدها بان تدفنها فى أرض لا يعلم عنها الذباب الأزرق شيىء.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12

كما تابع ملايين المشاهدين مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 والتى شهدت احداث درامية متنوعة ومثيرة بعد إطلاق دعابة موت نفادى من هجرس وجونى على مقهى المزاريطة، ومطالبة هجرس بحرق جثته بدلا من دفنها بإعتباره ذور أصل هندى، بينما يتضح فى النهاية إنه مقلب كوميدى من جونى.

مسلسل الكبير اوى 8

وشهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير اوى بطولة الفنان أحمد مكى، تهديد مربوحة لعمدة المزاريطة الكبير اوى بإخفاء جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية التى تقوم بإعطاء دروس خصوصية للعترة خوفا من وجود علاقة غرامية مع الكبير.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 13 مواعيد العرض

مسلسل الكبير اوى 8

كذلك، يبحث الملايين من المشاهديبن فى مصر والعالم العربى عن مواعيد العرض للحلقة 13 من مسلسل الكبير اوى، لمتابعة تطورات الحالة الدرامية  فى قرية المزاريطة والعلاقة بين مربوحة وجورجيت، وذلك فى تمام الساعة 6،5 مساء اليوم السبت وقت تناول جميع المشاهدين لوجبة الإفطار خلال رمضان الكريم.

 مسلسل الكبير اوى 8 القنوات الناقلة للحلقة الثالثة عشر

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مسلسل الكبير أوي لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 12| مربوحة تهدد جورجيت

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 12

ويشهد مسلسل الكبير اوى 8 متابعة كثيفة من المشاهدين على القنوات الناقلة بتقنية HD من أجل صورة ممتعة للملايين وإستمرار لنجاح الأجزاء السبعة السابقة، وذلك عبر شاشة قناة ON وقناة ON دراما، وايضا متابعة الحلقة 13 من مسلسل الكبير اوى عبر منصة WATCHIT.

قصة مسلسل الكبير اوى 8

مسلسل الكبير اوى 8

فى النهاية، تدور احداث مسلسل الكبير اوى 8 فى إطار كوميدى محبب للملايين، حيث يحاول الكبير اوى فى الجزء الثامن الإهتمام بعائلته وأهالى قريته وتحقيق أمنياتهم، بينما يرفض عمدة المزاريطة الإحتفال بعيد الهالوين للمرة الآولى فى القرية.

ابطال مسلسل الكبير اوي 8

فى الختام، يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى 8 بطولة الفنان أحمد مكى، مشاركة واسعة من النجوم منهم بيومى فؤاد ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام ومصطفى غريب، والمسلسل من إخراج أحمد الجندى.

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