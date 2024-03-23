السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..عرب السويركى يوافق على العودة لحنان بالحلقة الـ 12 من "حق عرب"

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

تواصلت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي،  بعتاب شديد بين حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد وعرب السويركي أحمد العوضي، ليوافق في النهاية على الزواج منها لتدخل في حالة سعادة شديدة.

مسلسل حق عرب

واتفق شقيق عرب السويركي مع صديق عمره ليعرف من خلاله تفاصيل تجارته بالآثار، فيما يؤكد السويركي لوالدته أنه سيتزوج حنان.

مسلسل حق عرب

 

مسلسل حق عرب

وسأل عرب والدته عن شكها الدائم في عبدربه بأنه قاتل والده، لتحكي له كيف أشعل عبدربه النار في محل والده وهو السبب في وفاته في الأخير.

ويقابل عرب السويركي المعلم منجي الذي يأتي له بأسماء ورثة لديهم أراضٍ سيقوم باستغلالها والبناء عليها بوضع اليد ويقوم ببيع ما عليها والاستفادة منها، وسط طموح كبير ليكون واحدا من الأغنياء الكبار في المنطقة بالمغربلين كلها.

txt

صُناع «مليحة» يواصلون التصوير فى «لوكيشن طرابلس ومعبر السلوم»

txt

عقب نجاحه في الحشاشين..أحمد عيد : لا يوجد شخصية تاريخية أتمنى تقديمها

txt

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى على قناة ON

txt

غدًا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيى الليلة السادسة من "هل هلالك"

txt

عرض الأفلام الفائزة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

txt

بعد عرض الحلقة 11.. مسلسل "حق عرب" وأحمد العوضى الأكثر بحثًا ويتصدران الترند

txt

حلا شيحة لـ"الدستور": "إمبراطورية ميم" فكرة أحببتها قديمًا وعشقت تقديمها

txt

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

txt

"الفنون الشعبية" تخطف أنظار جمهور "هل هلالك" فى ليلته الرابعة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. دينا فؤاد تكشف تفاصيل مقابلتها للعوضى بـ"حق عرب"

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثانية عشر

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الثانية عشر من حق عرب حق عرب الحلقة الثانية عشر حق عرب الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

صُناع «مليحة» يواصلون التصوير فى «لوكيشن طرابلس ومعبر السلوم»

عقب نجاحه في الحشاشين..أحمد عيد : لا يوجد شخصية تاريخية أتمنى تقديمها

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة الأولى على قناة ON

غدًا.. الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح تحيى الليلة السادسة من "هل هلالك"

عرض الأفلام الفائزة بالدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية بمركز الثقافة السينمائية

بعد عرض الحلقة 11.. مسلسل "حق عرب" وأحمد العوضى الأكثر بحثًا ويتصدران الترند

حلا شيحة لـ"الدستور": "إمبراطورية ميم" فكرة أحببتها قديمًا وعشقت تقديمها

موعد إعادة الحلقة 11 من مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضى

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

عاجل.. "داعش" يتبنى هجوم موسكو المسلح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 23-3-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. 5 مليارات جنيه حصيلة التنازل عن العملات الأجنبية خلال 15 يومًا من إصلاح سوق الصرف

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يهدد بقصف مجمع الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

ماجد حبته

توافق عربى أمريكى!

إبراهيم عبدالفتاح

كرسى القهوة

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟