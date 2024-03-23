مسلسلات رمضان 2024..عرب السويركى يوافق على العودة لحنان بالحلقة الـ 12 من "حق عرب"

تواصلت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي، بعتاب شديد بين حنان التي تقدم شخصيتها دينا فؤاد وعرب السويركي أحمد العوضي، ليوافق في النهاية على الزواج منها لتدخل في حالة سعادة شديدة.

مسلسل حق عرب

واتفق شقيق عرب السويركي مع صديق عمره ليعرف من خلاله تفاصيل تجارته بالآثار، فيما يؤكد السويركي لوالدته أنه سيتزوج حنان.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وسأل عرب والدته عن شكها الدائم في عبدربه بأنه قاتل والده، لتحكي له كيف أشعل عبدربه النار في محل والده وهو السبب في وفاته في الأخير.

ويقابل عرب السويركي المعلم منجي الذي يأتي له بأسماء ورثة لديهم أراضٍ سيقوم باستغلالها والبناء عليها بوضع اليد ويقوم ببيع ما عليها والاستفادة منها، وسط طموح كبير ليكون واحدا من الأغنياء الكبار في المنطقة بالمغربلين كلها.

قصة مسلسل حق عرب الحلقة الثانية عشر

تدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب

يعرض مسلسل حق عرب على قناة أون دراما، في تمام الساعة التاسعة مساء، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على قناة أون، ومنصة واتش ات.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى