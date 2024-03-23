مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض الحلقة 13 من المسلسل الكرتوني نورة

زاد البحث عن موعد عرض الحلقة 13 من المسلسل الكرتوني نورة والذي يعتبر من المسلسلات التى لاقت ترحيبا كبيرا من قبل الأهالى فى الموسم الرمضانى لعام 2024، حيث يهتم المسلسل الكرتونى نورة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالفتيات وما هى أبرز الأمور المتعلقة بالفتيات والمشكلات الخاصة بهم.

موعد عرض الحلقة 13 من المسلسل الكرتوني نورة

موعد عرض الحلقة 13 من المسلسل الكرتوني نورة محور بحث عبر جوجل حيث تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني المستوحى من الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويتم عرض مسلسل نورة الحلقة 13 اليوم الساعة 5.45 دقيقة وذلك على شاشة سي بي سي، كما يتم عرض المسلسل على منصة "watch it".

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تجسيد شخصيات مسلسل الكرتون نورة، كل من يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وأشرف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

يأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

يعرض مسلسل نورة ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويهتم بالفتيات وكيفية تعليمهن، وأبرز ما يمرون به من تواصل مع الأصدقاء، وترصد نورة بطلة المسلسل التفاعل مع صديقتها يارا، حيث قامت يارا بنشر فيديو عن نورة في المدرسة تسبب في إحداث مشكلة لها، وتفاعلت نورة مع الأذى وقامت باختراق تليفون يارا، وحين علمت والدة نورة بررت الفتاة فعلتها أن هذا التصرف هو رد الأذى بالأذى، ولكن عاقبتها والدتها عن فعلتها هو حرمانها من التليفون لمدة يومين، ثم تصالحت يارا ونورة واعتراف الاثنان بأخطائهما.

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