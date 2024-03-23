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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 12| مربوحة تهدد جورجيت

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 12 شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من الجزء الثامن تطورات درامية مثيرة بعد تهديد مربوحة بقتل مدرسة اللغة الفرنسية جورجيت التى تقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لأبناء عمدة المزاريطة الكبير.

مسلسل الكبير أوي لـ"أحمد مكي" ملخص الحلقة 12| مربوحة تهدد جورجيت

شهد مسلسل الكبير أوي لـ "أحمد مكي" ملخص الحلقة 12 إعلان وفاة نفادى من خلال هجرس وجونى على مقهى المزاريطة ويتضح فى النهاية إنه مقلب مثل الكاميرا الخفية، مع طلب هجرس من دونى أن يتم حرق جثة نفادى بإعتباره ذو أصل هندى بدلا من دفنه.

الكبير اوي

كذلك، شهدت احداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبيراوى، طلب أشرف حضور درس الفرنساوى لمشاهدة مدام جورجيت وهى تقوم بإعطاء الدرس فى وجود الكبير اوى والتعرة، ومربوحة التى تطلب من اشرف تربية ولده لعدم معاكسة جورجيت، بينما يطلب التعرة من جورجيت فيزا للسفر الى فرنسا ولكن الكبير قاله احنا لسنا شايلين المشمع من تحتك وانت لسه صغير.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 13

كما يبحث متابعى ومشاهدى مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 عن موعد عرض الحلقة 13 لمتابعة تهديدات مربوحة للكبير اوى بسبب علاقته مع جورجيت مدرسة اللغة الفرنسية وتهديدها بقتلها وغتهام الكبير اوى، وذلك فى تمام الساعة 6.5 مساء اليوم السبت لحظة تناول وجبة إفطار رمضان وتجمع الأسرة جميعا بعد المدفع.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12| جوني يتلقى عرضًا لتقديم برنامج مقالب

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 12

الكبير اوي

فى السياق، ينتظر ملايين المشاهدين متابعة احداث مسلسل الكبير اوى الجزء 8 عل عدة قنوات عارضة بتقنية ديجتال لإستمتاع المشاهدين وهى قناة on  وon دراما، وأيضا عبر منصة واتش آت لتحقيق رغبة المتابعين فى المشاهدة أى وقت طوال اليوم.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي

فى النهاية تشهد حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 دراما مثيرة، وسط محاولات الكبير أوي عمدة المزاريطة مساعدة أهالي القرية وحل مشكلاتهم، مع رفض الكبير الاحتفال أيضا بعيد الهالوين ومغامرات هدرس وجوني والعترة ونفادي وتهديدات مربوحة. 

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي

ويشارك فى أحداث مسلسل الكبير اوى 8 بطولة أحمد مكى، نخبة من النجوم منهم رحمة أحمد في دور مربوحة وبيومى فؤاد وحاتم صلاح ومصطفى غريب.

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