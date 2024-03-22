الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12| جوني يتلقى عرضًا لتقديم برنامج مقالب

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12.. بدأت الأحداث بمقلب نفذه جوني ذد نفادي والإعلان عن وفاته، وبعد إقناعهم أنه عايش على قيد الحياة فيكشفون له أنه مقلب وسيتم عرضه على يوتيوب. 

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 12 

وظهر جوني في القهوة بصحبة هجرس، وأيهم الخفير وعدد من أهالي المزريطة وأوهموا نفادي أنه توفى ولا أحد يراه في القهوة.

وطلب “جوني” من القهوجي توزيع “كوفي ميكس” سادة على روح نفادي، وحاول نفادي أثناء وجوده في القهوة الحديث معهم أنه موجود ولم يمت ليكشف له جوني في النهاية أنه مقلب وهناك كاميرا كانت تقوم بتصويره، وسيتم عرض الحلقة عاليوتيوب.

وفي مشهد آخر، ظهر الكبير داخل الدوار وهو يتلقى دروس الفرنسية مع جوني والعترة، لتقتحم مربوحة عليهم الغرفة وتهدده بقتل المدرسة وتلفيق التهم له.

و يتلقى جوني عرض لتقديم برنامج مقالب في رمضان عبر يوتيوب بشرط أن يقدم نموذجا للبرنامج ويفكر جوني في إقامة احتفال بالهالوين في الدوار وبعد محاولات مع الكبير يرفض.

وفي النهاية يقنعه جوني بإقامة الحفل بمشاركة مدام جورجيا مدرسة اللغة الفرنسية في الحفل ليوافق الكبير على الفور الأمر الذي يثير غضب مربوحة التي تقترح على الكبير تقشير البرتقال بالسكينة لتحصل على بصمات لاستخدامها في جريمة قتل مدام جورجيت. 

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 12 


يعاد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 12 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8


يقوم ببطولة مسلسل الكبير اوي 8 كلا من النجم أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي، ويعرض حصرياً على قناة ON ومنصة  watch it.

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