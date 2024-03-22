الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12.. عمر يشتاق إلى حبيبته التي تركته بسبب فشله

عتبات البهجة
عتبات البهجة

بدأ منذ قليل العرض الأول للحلقة 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، على شاشة DMC على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة

بدأت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني، بذهاب عمر والذي يلعب دوره الفنان خالد شباط إلى فريد والذي يلعب دوره حازم إيهاب، ويخبره أنه يشعر بالضيق لأن الفتاة التي كان يحبها ستتزوج خلال أيام.

إلا أن فريد يحاول أن يقنعه بأن يستمر في عمله بشكل أكبر حتى تشعر هي بالحزن على فراقه.

عتبات البهجة 

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12

أعلنت  قناة DMC  عن تضمن خطتها لشهر رمضان المبارك عرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب.

تعاد الحلقة الـ 12 من  مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت  منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

 

مسلسل عتبات البهجة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر 

يعرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على منصات watch it  وقناة DMC  وقناة DMC drama.

قصة مسلسل عتبات البهجة  

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول  "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة  

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

 صلاح عبدالله

 سما إبراهيم 

خالد شباط 

وفاء صادق 

مصطفى عنبة

 صفاء الطوخي

 هنادي مهنا

 علاء زينهم 

علاء مرسي 

بسنت أحمد أبو باشا 

محسن منصور

 حازم إيهاب 

مراد فكري 

صادق بوسي الشامي 

محمود فايز 

حمادة حسني

 ليلى عز العرب 

محمد البكري

 هشام إسماعيل

 يوسف عثمان (محمود)

 

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.

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