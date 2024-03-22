مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. ميار الغيطي تستعيد ذكريات علاقتها بـ"سامح الغول"

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 المذاع على منصة واتش ات، أحداثا مثيرة حيث

كشفت عن وجود علاقة غير شرعية بين ميار الغيطي الابنة الصغرى لحسن ضرغام، وسامح الغول في مفاجأة جديدة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12



وتوالت الأحداث في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12، حيث استعادت ميار الغيطي ذكريات مقابلتها مع حبيبها سامح الغول، حيث تبين أن تغييرا حدث بينهما لرفض ميار الذهاب له في شقته بالزمالك، ورفضها إكمال تلك العلاقة الغير شرعية.

وكشف سامح الغول أن ما قاله له من وعود زواج لن يحدث وأنه قال ذلك وقت تعاطي مخدرات، وأنه لن يتزوج من سيدة تركت نفسها لرجل في سريره.

وقال لها كل ما حدث في شقة الزمالك أنا قمت بتصويره ولو حدث اي أمر سوف انسى كل فضايحك، ولو تحدثتي في هذا الأمر هتكوني تريند.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12



ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 12 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر



القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 12 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 12



مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.



أبطال مسلسل صيد العقارب



الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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