الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12.. غادة عبدالرازق تجهز خطة بديلة للثأر من عائلة الغول

صيد العقارب الحلقة
صيد العقارب الحلقة 12

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 بطولة غادة عبدالرازق، أحداثا مثيرة ومشوقة، حيث تسعى خطة غادة عبدالرازق لتجهيز خطة بديلة للتوصل إلى مكان اختباء أحمد ماجد " سامح الغول " قاتل شقيقها عقب فشل المحاولة السابقة واكتشاف أمر محمد عبدالسيد " ريمون" في تقصي أثره أحمد جمال سعيد " معتز" ورياض الخولي " إسماعيل الغول"

 

مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 12 تسعى غادة عبدالرازق في الوصول إلى مكان نورا ابنة شقيقتها التي تركت المنزل، وهربت مع زوجها أدهم الغول، من خلال تتبع خط سير أصدقاء نورا وأدهم، وفقا للخطة التي وضعها ريمون.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 11

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

ويعرض مسلسل "صيد العقارب الحلقة 12 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثانية عشر 

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 12 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب الحلقة 12

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 11

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