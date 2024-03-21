الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف غموض "جثة حدائق أكتوبر المجهولة"

آرشيفية
آرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف غموض وملابسات العثور على جثة شخص به عدة إصابات عبارة عن كسر في الأنف والساق وسحجات بالظهر والبطن، وعثر عليها داخل المقابر بالقرب من الجبل.

 البداية بتلقى غرفة العمليات بمحافظة الجيزة بلاغا من قسم حدائق أكتوبر يفيد بالعثور على جثة شخص في المقابر، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي كلف العميد محمد أمين بسرعة كشف ألغاز الواقعة.

ونجح مباحث الجيزة من كشف ملابسات الواقعة برمتها، وتبين من خلال جمع التحريات أن الجثة لمسجل خطر، توجه بصحبة زميله لسرقة أعمدة الاتصالات، وعندما صعد إلى أعلى أحد الأعمدة اختل توازنه وسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، ليقوم شريكه بجره من داخل المنطقة الجبلية إلى المقابر ويتركه جثة هامدة.

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