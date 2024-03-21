الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملات مكبرة على تجار الألعاب النارية قبل العيد

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم – له معلومات جنائية؛ لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام - 11 كيلو جرام "بارود" - 27 كيلو جرام "نترات بوتاسيوم" - ماكينة طحن - إسطوانة غاز - ميزان).

كما تم ضبط (مالك محل خردوات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتمكنت الحملات من ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط (بائع متجول) بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية)، كما تم ضبط (عاطلين) بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (585،000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). 

وتم ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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