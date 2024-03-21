الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 556 طربة حشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين إجراميين بنطاق محافظتيِّ الشرقية والمنيا، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، تُقدَّر قيمتها المالية بحوالي 3.9 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتيِّ أمن الشرقية، والمنيا، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، وبحوزته 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام.

كما تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته 56 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5.6 كيلو جرام.

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3.9 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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