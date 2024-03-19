الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ2 مليون جنيه فى الإسماعيلية

الداخلية
الداخلية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية، حيث تقدر قيمتها المالية بـ2.1 مليون جنيه تقريبا. جاء ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتوالية لمتاجرى المواد المخدرة، وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع، خاصةً النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام (عنصرين إجراميين) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من نطاق دائرة مركزى شرطة (الإسماعيلية- القنطرة غرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزته (20 كيلوجراما لمخدر الهيدرو)، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (3 كيلوجرامات لمخدر الآيس "الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2.1 مليون جنيه تقريبًا.

مخدرات الإسماعيلية الداخلية مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر

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