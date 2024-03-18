ضبط 45 سلاحًا ناريًا و205 قضايا مخدرات وتنفيذ 54996 حكمًا خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 45 قطعة سلاح ناري و205 قضايا مخدرات، وتنفيذ 54996 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 45 قطعة سلاح و205 قضايا مخدرات وتنفيذ 54996 حكمًا خلال 24 ساعة

وقالت الداخلية إنه في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 45 قطعة سلاح ناري مع 44 متهمًا.

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 54996 حكما قضائيًا متنوعًا.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 205 قضايا مخدرات مع 219 متهما،وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 23 متهمًا،وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 8 متهمين ».

وتابعت: «فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 232 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22553 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».