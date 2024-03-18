الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 .. ياسين يرفض عرض والده إسماعيل الغول للعمل معه

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 شهد أحداثا مثيرة، عقب ظهور محمد علاء لأول مرة داخل منزل والده رياض الخولي، الذي طلب منه أن يعمل معه في شركته لأنه أصبح رجل مسن، مشيدا به لأنه مهندس كبير وناجح.

 

مسلسل صيد العقارب تفاصيل أحداث الحلقة 8 

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 8  رفض محمد علاء عرض والده بالعمل معه ومشاركته في أعماله، لأنه لديه أعماله وشركته الخاصة ولن يهدها وأنه كان من الممكن إتمام ذلك في وقت سابق.

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مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 8

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 على منصة "ووتش إت" في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

 

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة الثامنة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 8 هي قناة "سي بي سي"، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

 

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من: أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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