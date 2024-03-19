الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة سوء معاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الأمن
الأمن

نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله عبر الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تعرض النزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإساءة المعاملة.

وأكد المصدر الأمني، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن مراكز الإصلاح والتأهيل يتوفر بها جميع الإمكانات المعيشية والصحية للنزلاء بما يضمن تأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

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وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية بنشر الإشاعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

أكاذيب الإرهابية مراكز الإصلاح والتأهيل سوء معاملة نزلاء مراكز الإصلاح الجماعة الإرهابية نشر الإشاعات

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