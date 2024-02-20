الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شائعات الجماعة الإرهابية تستهدف "جوازات السفر".. اعرف القصة كاملة

جوازات السفر
جوازات السفر

ما زالت أبواق جماعة الإخوان الإعلامية تحاول النيل من استقرار مصر بكل الطرق لكن دون جدوى، وكانت آخر محاولاتها هي نشر شائعات تخص مصلحة جوازات السفر المصرية، حتى تصدت الأجهزة الأمنية لتلك الشائعة.

تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين

ونفى مصدر أمني صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين.


وقالت وزارة الداخلية، في بيان جديد، صباح اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتى في إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

 

أوراق السفر وتأخير الجوازات شهرين 

 

وفي 4 فبراير الجاري، تم تداول شائعة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين، وهذا ما تم نفيه تمامًا من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية من ادعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.

 

توفيق أوضاع الأجانب

ومن ناحية أخرى، تشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية زحامًا شديدًا بسبب الإقبال الكبير من راغبي استخراج الجوازات وتوفيق الأوضاع وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وذلك عقب مناشدة الأجانب المتقدمين الحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

وكان يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.

 

المدة المستغرقة لإصدار جواز سفر

 

ووفقًا لتعليمات مصلحة الهجرة والجوازات المصرية فإن الوقت المستغرق لإصدار جواز السفر هو 4 أيام عمل من تاريخ الطلب وفقًا للائحة العمل داخل المصلحة.

وكان يوجد إجراء جديد بشأن تجديد جواز سفر المصريين في الخارج من قبل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، يستغرق إصدار الجواز الجديد من 6 إلى 8 أسابيع، يُمكن أيضًا إصدار وثيقة جواز سفر مؤقتة صالحة لمدة 3 أشهر، وتجديدها مجانًا لمدة إضافية، بالإضافة إلى إمكانية إضافة دول السفر حسب الرغبة إلى حين استكمال الأوراق المطلوبة لجوازات السفر.

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