"الداخلية" تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم

أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو، لعدد من النزلاء وأسرهم، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية).

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم، وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم لهم بما يسهم فى إعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل