السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تنظم احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم

احتفالية لنزلاء مراكز
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

أقامت وزارة الداخلية احتفالية بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو، لعدد من النزلاء وأسرهم، تم خلالها توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية).

وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسى لهم، وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسانًا ومردودًا إيجابيًا من النزلاء وأسرهم، وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على حرصها الدائم على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتوفير كل أوجه الدعم والرعاية المختلفة لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتقديم كل الدعم لهم بما يسهم فى إعادة اندماجهم فى المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.

 

احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل 
وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل 15 مايو المساعدات العينية بطاطين مواد غذائية

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

محمد صلاح: يومًا ما سأرحل عن ليفربول.. وفوجئت برحيل كلوب

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات