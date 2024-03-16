السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في "خلية داعش أكتوبر الإرهابية" لـ20 مايو

محاكمة
محاكمة

أجلت الدائرة الاولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، السبت، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـخلية داعش أكتوبر الإرهابية إلى جلسة 20 مايو المقبل.

 

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم لاتهامهم الانضمام لجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى تلقى المتهمين تدريبات عسكرية خارج البلاد، وتمكنهم من استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها.

الدائرة الأولي إرهاب أمن الدولة العليا الشربينى محاكمة متهم خلية داعش أكتوبر الإرهابية المتهم

مواد متعلقة

للمرة الثالثة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لـ"الصحفيين" إلى 29 مارس

تأجيل محاكمة مسئولين بالجمارك و"العدل" فى قضية رشوة لـ 16 أبريل

تأجيل استكمال محاكمة 6 متهمين في "خلية داعش كرداسة" لـ27 أبريل

تأجيل إعادة محاكمة نمر الخلافة بـخلية "داعش السلام" لـ26 مارس

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة