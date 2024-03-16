تأجيل إعادة محاكمة متهم في "خلية داعش أكتوبر الإرهابية" لـ20 مايو

أجلت الدائرة الاولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، السبت، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـخلية داعش أكتوبر الإرهابية إلى جلسة 20 مايو المقبل.

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاشتراكه مع آخرين سبق الحكم عليهم لاتهامهم الانضمام لجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، إضافة إلى تلقى المتهمين تدريبات عسكرية خارج البلاد، وتمكنهم من استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرها.